Самарский межвузовский кампус сконцентрирует взаимодействие вузов и индустриальных партнеров

Заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина в Москве на стратегической сессии по реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" рассказала об этапах создания международного межвузовского кампуса в Самарской области.

Более 150 участников в течение трех дней обсуждали и дорабатывали концепции кампусов в 7 регионах: Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Самарской областях, Республике Башкортостан, Хабаровском крае и ФТ Сириус.

Проект строительства самарского кампуса около стадиона "Солидарность Самара Арена" разрабатывался по решению губернатора Дмитрия Азарова. Предварительный проект строительства глава региона успешно защитил на федеральном уровне. Заявка региона получила самую высокую оценку межведомственной комиссии, а сам проект - поддержку президента России Владимира Путина.

Стратсессия состоялась по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он напомнил, что глава государства поручил к 2030 году создать сеть из 25 современных кампусов, 17 из них уже находятся на разной стадии реализации. Это стало возможно благодаря национальному проекту "Наука и университеты".

По словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, стратегические сессии проводятся для того, чтобы команды регионов, в которых запланировано или уже ведется строительство кампусов, смогли поделиться друг с другом наработанным опытом, обсудить, как создание современной университетской инфраструктуры повлияет на социально-экономическое развитие того или иного субъекта РФ.

"Мы рассматриваем кампусы как нечто большее, чем просто очень сложный управленческий проект по строительству зданий и сооружений разной целевой направленности. В первую очередь, это серьезный проект, который позволяет переосмыслить роль университетов, научных организаций, в современной ситуации переосмыслить, в развитии страны и в развитии региона", - подчеркнул министр.

В команду Самарской области вошли представители правительства Самарской области, руководители вузов-бенефициаров проекта по созданию кампуса в регионе, представители потенциального инвестора.

ИТ-кампус Самарской области - это кампус третьего поколения.

"С учетом специализации создаваемого кампуса нами сформирован перечень индустриальных партнёров и с учетом развивающихся производственных кластеров нашего региона сформированы направления специализации кампуса. В нем будет организован образовательный процесс и проведение исследований, которые востребованы в рамках масштабных процессов цифровизации - космической промышленности, двигателестроения, медицины и других отраслей, представленных на территории Самарской области", - рассказала участникам стратсессии Наталья Катина.

В рамках сессии участникам команды удалось верифицировать специализации кампусов, тематические программы, продуктовые линейки с помощью руководителей и сотрудников Минобрнауки России, а также экспертов ВЭБ РФ и МФТИ.