Автобус № 47 столкнулся с фурой в Самаре

В понедельник, 24 апреля, в Самаре произошло ДТП с автобусом. ОБ этом сообщает городской департамент транспорта.

Около 13:40 на пересечении пр. Кирова и ул. Физкультурной столкнулись автобус № 47 и грузовик с прицепом.

В результате пострадала одна пассажирка автобуса.

По предварительным данным департамента, виновник аварии — водитель грузовика, который не рассчитал радиус и "не вписался" в поворот. Из-за этого прицеп задел автобус.