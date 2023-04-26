В самарской школе ищут управу на агрессивного первоклассника

Учителя и администрация самарской школы № 147, органы опеки и полиция не могут повлиять на поведение агрессивного первоклассника, который срывает уроки, запугивает и избивает детей, сообщает "КП-Самара". Маленький семилетний мальчик смог запугать даже взрослых.

"Игорь (имя изменено — прим. ред.) срывает уроки, может залезть на стул или даже парту, отвлекает одноклассников, рисует на их одежде ручками, рвет тетради и учебники. Однажды уборщица сделала ему замечание, так он ее искусал до крови! Каждую перемену мне приходится следить за ним, чтобы не случилась какая-то беда. Доходит до того, что когда в туалет заходит ребенок, а Игорь идет следом, то я стою в дверях, опасаясь непредвиденных обстоятельств. О подготовке к уроку, еще каких-то делах в перерывах между занятиями речи не идет — все внимание к Игорю", — рассказала классный руководитель первоклашек.

Игорь учится в школе № 147 с сентября 2022 года. Сначала его определили в "А" класс, но позже перевели в другой. Родители первых одноклассников Игоря откровенно рассказали о поведении мальчика.

"Он воровал деньги у одноклассников. Говорил, что якобы его папа работает в полиции, и он скоро принесет пистолет и всех переубивает. Дети были в истерике, не хотели больше ходить в школу. Мы пытались поговорить об этом с мамой Игоря, но, к сожалению, диалога не получилось, разговор не принес результата. Игорь продолжил терроризировать учеников. Его перевели в другой класс, где продолжилось то же самое", — говорят родители первоклассников.

На прошлой неделе в школе чуть не случилась трагедия. Игорь напал на своего одноклассника и разбил ему голову. Примчавшаяся на звонок учителя мама пострадавшего отвезла сына в травмпункт. Врачи диагностировали перелом лобной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

"Это уже ни в какие рамки не входит! Его присутствие в классе реально угрожает жизни и здоровью наших детей. Моего сына он вообще чуть не задушил, хорошо учительница была рядом, а если бы не уследили?" — написала в родительском чате одна из встревоженных родительниц.

Родители решили написать коллективное письмо во все инстанции, которые могут повлиять на семью мальчика. Разговор с мамой и отцом агрессора, к сожалению, не принес результатов — они не считают это проблемой.

"Все дети балуются на переменах, могут даже подраться. У моего сына нет проблем, он будет продолжать учиться в этой школе", — высказала свою позицию мама Игоря.

Сейчас сотрудники полиции по делам несовершеннолетних собирают материалы для комиссии, которая определит судьбу мальчика.

"Да, у нас и в садике были подобные разговоры с родителями, но это происходит только потому, что у Игоря с рождения гиперактивность. Мы на учетах нигде не состоим, но я сама хочу, чтобы сын посещал психолога. В школе есть штатный психолог, но с Игорем она беседовала только один раз, а договоренность была на один раз в неделю по средам", — объяснила свою позицию мама мальчика.

Как говорит женщина, дети в школе сами начали травить ее сына. И в результате Игорь вынужден защищаться.

"Одна девочка сказала, что Игорь больше не будет учиться с ними. Он пришел домой в слезах, говорил, что ненавидит детей. Нас перевели в другой класс и там снова мальчик начал говорить гадости сыну, на что получил агрессию в ответ", — говорит женщина.

Мама Игоря не планирует переводить сына на домашнее обучение, так как у нее нет на это оснований — ребенок здоров. А вот родители одноклассников Игоря написали письмо на имя директора с просьбой перевести весь класс, кроме Игоря, на дистанционное обучение.