Совету ветеранов Автозаводского района исполнилось 50 лет

На днях общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов Автозаводского района отпраздновала свой 50-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло в лицее искусств, где собрались представители власти и общественности, друзья и коллеги, и, конечно, сами виновники торжества — активисты ветеранского движения. Об этом сообщает городская администрация.

"50 лет — это знаменательная дата для всех нас! Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что остаетесь активными и ответственными, передаете все лучшее молодежи. За то, что вы трудились, не считаясь со временем, невзирая ни на что. Только благодаря вам наша организация продолжает жить и приносить пользу родному городу"! — поприветствовал гостей праздника председатель общественной организации Иван Кудревский.

Так вышло, что Иван Васильевич родился в один день с возглавляемой им организацией, а потому в этот день принимал личные поздравления. От этого мероприятие получилось еще более масштабным и насыщенным.

От лица главы Тольятти Николая Ренца ветеранов поздравил с юбилеем глава администрации Автозаводского района Юрий Башкиров. Он поблагодарил организацию за многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в решение социальных и бытовых проблем ветеранов, активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и общественной жизни города.

"Ветеранская организация Автозаводского района у нас самая многочисленная и самая авторитетная в городе. Она собрала под свои знамена людей с непростой судьбой, но до конца преданных своему делу", — подчеркнул Юрий Башкиров.

Ежегодно члены совета проводят десятки мероприятий различной направленности. Особенное внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи: ветераны на регулярной основе встречаются со школьниками, принимают участие в уроках мужества. В сегодняшних условиях значимость этой работы сложно переоценить. Ветераны — люди старой закалки. Они привыкли помогать не словом, а делом. Так, за период проведения СВО представители организации собрали и отправили нашим бойцам на передовую уже не один гуманитарный груз.

В знаменательный день юбиляры получили подарки и благодарственные письма от советов ветеранов других районов, представителей городских и областных властей. Поздравить ветеранов пришли депутат СГД Елена Сазонова, главный врач ТГКБ № 5 Алексей Кирсанов, президент федерации ММА России по Самарской области Роман Дидковский, директор по социальным вопросам ГК "ЭкоВоз" Алена Душкова, начальник управления по персоналу обществ группы АВТОВАЗ Сергей Рузанов, заведующий отделом профкома АВТОВАЗа Андрей Игнатьев, гвардии подполковник Андрей Новик.

Особо отличившиеся активисты и партнеры организации были отмечены памятными юбилейными медалями.