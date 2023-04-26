Сбор идей на третий форум "Сильные идеи для нового времени" продолжается

Прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени" и конкурс перспективных брендов продлен до 21 мая. Такое решение принял организационный комитет форума во главе с помощником президента России Максимом Орешкиным.
Напомним, что в марте стартовал сбор идей на третий форум "Сильные идеи для нового времени". Самарская область с 2020 года активно участвует в Форуме "Сильные идеи для нового времени", который получил поддержку президента страны Владимира Путина.
В состав организационного комитета по подготовке и проведению форума в прошлом году был приглашен глава Самарской области Дмитрий Азаров. "Форум сподвигает всех нас на то, чтобы услышать идеи людей, взять их на вооружение, воплотить в жизнь в своем городе, поселке, дворе и регионе и на уровне всей России", - отметил губернатор.
В настоящее время, как и в 2022 году, Самарская область входит в тройку лидеров по числу идей и инициатив, представленных на форум. По данным на 25 апреля 2023 года от жителей региона поступило более 900 идей, из них 11,5% по направлению "национальная кадровая инициатива".
"Форум "Сильные идеи для нового времени" - отличная возможность для каждого заявить о себе, предложить свою идею для развития страны. В Самарской области есть активисты и генераторы идей, которые предлагают реальные решения для региона, исходя из запросов времени. Если у вас есть идеи, как можно улучшить какие-либо кадровые процессы, мы ждём ваших заявок. Возможно, именно ваша идея будет отмечена и внесёт значимый вклад в развитие России!", - говорит руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина.
Всего на форум на сегодняшний день подано около 12 тыс. решений по шести направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы.
Станьте одним из участников форума и предложите лучшую идею для реализации в России! Подать свою идею на форум или принять участие в конкурсе брендов можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.
Третий форум идей состоится 28-29 июня. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации