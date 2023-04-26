На пересечении улиц Гагарина и Советской Армии в Самаре перевернулся автомобиль

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В среду, 26 апреля, в Самаре участником ДТП стал 62-летний водитель Suzuki. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.