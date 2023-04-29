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ДТП Происшествия

Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Красноармейском районе

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 апреля, около 17:00 на автодороге "Пестравка-Красноармейское" произошло ДТП с тремя автомобилями, в котором два человека погибли и два пострадали, об этом корреспонденту Волга Ньюс с места происшествия сообщил прокурор Красноармейского района Роман Суханкин.

По предварительным данным, в пути, напротив деревни Арсентьевка, водитель автомобиля Lada Granta начал обгонять двигавшийся впереди в попутном направлении Nissan Juke, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной "Окой".

В результате ДТП погибли водитель "Оки" и пассажир Lada Granta. Кроме того, при столкновении пострадали водитель Lada Granta, которого госпитализировали в отделение реанимации Красноармейской ЦРБ, и водитель Nissan Juke. Он направлен на лечение в отделение травматологии того же стационара.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — прокомментировал Роман Суханкин. — Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, ДТП могло произойти по вине водителя автомобиля Lada Granta, который нарушил ПДД при обгоне".

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