Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Красноармейском районе

В субботу, 29 апреля, около 17:00 на автодороге "Пестравка-Красноармейское" произошло ДТП с тремя автомобилями, в котором два человека погибли и два пострадали, об этом корреспонденту Волга Ньюс с места происшествия сообщил прокурор Красноармейского района Роман Суханкин.
По предварительным данным, в пути, напротив деревни Арсентьевка, водитель автомобиля Lada Granta начал обгонять двигавшийся впереди в попутном направлении Nissan Juke, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной "Окой".
В результате ДТП погибли водитель "Оки" и пассажир Lada Granta. Кроме того, при столкновении пострадали водитель Lada Granta, которого госпитализировали в отделение реанимации Красноармейской ЦРБ, и водитель Nissan Juke. Он направлен на лечение в отделение травматологии того же стационара.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — прокомментировал Роман Суханкин. — Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, ДТП могло произойти по вине водителя автомобиля Lada Granta, который нарушил ПДД при обгоне".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!