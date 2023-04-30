Сызранский центр социального обслуживания населения реализует корпоративную программу укрепления здоровья

Центр социального обслуживания населения "Сызранский" стал одной из первых крупных организаций города, которая в 2021 г. приступила к разработке корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте.

В организации работает более 600 специалистов. За два года реализации программы снизилось количество сотрудников с хроническими заболеваниями, а уровень осведомленности работников о принципах здорового образа жизни, по результатам анкетирования, повысился более чем в два раза.

Об этом рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике по Тольятти и Сызрани, руководитель Сызранского МО Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, заместитель главного врача по медицинской профилактике и организационной деятельности Сызранской центральной городской и районной больницы Марина Завьялова: "С 2021 года в Сызрани успешно реализуется корпоративная программа укрепления здоровья "Ступени здоровья", разработанная АНО "Центр социального обслуживания населения "Сызранский" под руководством Натальи Киреевой совместно с Сызранским межмуниципальным отделом Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Первым этапом нашей большой совместной работы стало проведение профилактического скрининг-обследования сотрудников организации в целях выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. По его результатам был составлен паспорт здоровья организации. Среди основных "проблемных точек" коллектива были высокий процент повышенного уровня холестерина в крови, нерациональное питание, повышение артериального давления, избыточная масса тела.

Следующим шагом стало анонимное анкетирование работников. Это информативный способ оценить, насколько сотрудники осведомлены о факторах риска развития заболеваний, придерживаются ли здорового образа жизни. Уровень информированности об основных принципах ЗОЖ в коллективе составлял менее 30%.

Исправить ситуацию позволил цикл информационно-образовательных мероприятий, в том числе видеолекции "Цифры моего давления" и "Что нужно знать о холестерине?", которые транслировались в течение года в каждом отделении организации на методических совещаниях. Показатель информированности после обучения составил 81,8%.

Также был проведен конкурс #Живилегчесоц по командному снижению веса. Цель первенства — коллективные действия по снижению веса. Избыточный вес является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, то есть основной причиной смертности в трудоспособном возрасте. В течение трех месяцев 77 участников под контролем врача по медицинской профилактике снижали свой вес, придерживаясь правил рационального питания. По итогам конкурса вес снизился у половины участников почти на 1,5 кг. Общая потеря веса составила 110 кг.

Чтобы "измерить" эффективность мероприятий и проследить динамику изменения факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, мы провели контрольное обследование сотрудников. И отметили снижение уровня повышенного артериального давления (с 49% до 43%), глюкозы в крови (с 14% до 11%), избыточной массы тела (с 36% до 30%).

В целом количество сотрудников, приверженных здоровому образу жизни, увеличилось. Более того, социальные работники стали транслировать свои знания о ЗОЖ среди своих клиентов — пожилых граждан, находящихся на социальном обслуживании.

Реализация корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте требует достаточных усилий и со стороны работодателя, и со стороны медицинской организации, которая участвует в проекте. Эти усилия всегда оправданы, ведь мы видим результат — снижение уровня заболеваемости в коллективе, повышение ответственности за свое здоровье каждого сотрудника, приверженности к лечению хронических заболеваний и приобретение новых знаний о принципах здорового образа жизни".