Врач-профпатолог рассказала о профессиональных заболеваниях, факторах риска и профилактике

Любая профессиональная деятельность связана с рисками для здоровья. Система управления профессиональными рисками является одной из мер профилактики профессиональных заболеваний у работников предприятий.
"Профессиональные заболевания могут быть как острыми, так и хроническими. Острые состояния возникают в результате однократного — в течение одного рабочего дня, одной рабочей смены — воздействия на работника вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. Хронические развиваются на фоне длительного воздействия одного или нескольких факторов", — отмечает руководитель центра профессиональной патологии Клиник СамГМУ, врач-профпатолог Екатерина Борзых.
Чаще всего профессиональная патология регистрируется у мужчин старше 60 лет (55,13%) и у женщин старше 55 лет (86,21%).
Специалисты выделяют пять групп профессиональных заболеваний:
— Вызываемые влиянием химических факторов (острые и хронические интоксикации и их последствия, протекающие с изолированным или сочетанным поражением различных органов и систем).
— Связанные с воздействием пыли (пневмокониозы, заболевания бронхолегочной системы, вызванные органическими пылями, хронический пылевой бронхит).
— Вызываемые воздействием физических факторов (вибрационная болезнь, заболевания, развивающиеся в результате контактного воздействия ультразвука, снижение слуха по типу кохлеарного неврита, а также заболевания, связанные с воздействием электромагнитных излучений и рассеянного лазерного излучения, заболевания возникающие при неблагоприятных метеорологических условиях).
— Возникающие в результате перенапряжения (заболевания периферических нервов и мышц, координаторные неврозы, заболевания опорно-двигательного аппарата).
— Вызываемые действием биологических факторов — инфекционные и паразитарные.
"Также с условиями профессиональной деятельности ассоциированы аллергические заболевания и онкологические заболевания профессиональной природы, — пояснила Екатерина Борзых. — Сохранение здоровья на рабочих местах — важнейшая задача, которая может быть реализована только за счет совместных усилий работодателей и работников. Со стороны работодателя это прежде всего внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте по формированию мотивации у работников предприятий к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, с привлечением центров медицинской профилактики".
Корпоративные программы призваны укрепить общественное здоровье, а именно:
— сформировать у сотрудников потребность в здоровом образе жизни, физической активности и правильном питании;
— создать благоприятную рабочую среду для укрепления здоровья сотрудников, профилактику эмоционального выгорания (кабинеты эмоциональной разгрузки, привлечение врача-психолога для работы на предприятии);
— создать благоприятные условия для ведения здорового и активного образа жизни (спортивный зал с инвентарем, бассейн и другие);
— содействовать прохождению работниками периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
— содействовать проведению медико-социологических исследований для выявления распространенности поведенческих факторов риска и профессионального стресса.
"Каждому специалисту в свою очередь необходимо нести ответственность за индивидуальное здоровье, придерживаясь принципов здорового образа жизни, своевременно проходя медицинские осмотры и диспансеризацию, применяя средства индивидуальной защиты при работе во вредных условиях производственной среды", — подчеркнула врач.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров