Врач-профпатолог рассказала о профессиональных заболеваниях, факторах риска и профилактике

Любая профессиональная деятельность связана с рисками для здоровья. Система управления профессиональными рисками является одной из мер профилактики профессиональных заболеваний у работников предприятий.

"Профессиональные заболевания могут быть как острыми, так и хроническими. Острые состояния возникают в результате однократного — в течение одного рабочего дня, одной рабочей смены — воздействия на работника вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. Хронические развиваются на фоне длительного воздействия одного или нескольких факторов", — отмечает руководитель центра профессиональной патологии Клиник СамГМУ, врач-профпатолог Екатерина Борзых.

Чаще всего профессиональная патология регистрируется у мужчин старше 60 лет (55,13%) и у женщин старше 55 лет (86,21%).

Специалисты выделяют пять групп профессиональных заболеваний:

— Вызываемые влиянием химических факторов (острые и хронические интоксикации и их последствия, протекающие с изолированным или сочетанным поражением различных органов и систем).



— Связанные с воздействием пыли (пневмокониозы, заболевания бронхолегочной системы, вызванные органическими пылями, хронический пылевой бронхит).



— Вызываемые воздействием физических факторов (вибрационная болезнь, заболевания, развивающиеся в результате контактного воздействия ультразвука, снижение слуха по типу кохлеарного неврита, а также заболевания, связанные с воздействием электромагнитных излучений и рассеянного лазерного излучения, заболевания возникающие при неблагоприятных метеорологических условиях).



— Возникающие в результате перенапряжения (заболевания периферических нервов и мышц, координаторные неврозы, заболевания опорно-двигательного аппарата).



— Вызываемые действием биологических факторов — инфекционные и паразитарные.



"Также с условиями профессиональной деятельности ассоциированы аллергические заболевания и онкологические заболевания профессиональной природы, — пояснила Екатерина Борзых. — Сохранение здоровья на рабочих местах — важнейшая задача, которая может быть реализована только за счет совместных усилий работодателей и работников. Со стороны работодателя это прежде всего внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте по формированию мотивации у работников предприятий к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, с привлечением центров медицинской профилактики".

Корпоративные программы призваны укрепить общественное здоровье, а именно:

— сформировать у сотрудников потребность в здоровом образе жизни, физической активности и правильном питании;

— создать благоприятную рабочую среду для укрепления здоровья сотрудников, профилактику эмоционального выгорания (кабинеты эмоциональной разгрузки, привлечение врача-психолога для работы на предприятии);

— создать благоприятные условия для ведения здорового и активного образа жизни (спортивный зал с инвентарем, бассейн и другие);



— содействовать прохождению работниками периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

— содействовать проведению медико-социологических исследований для выявления распространенности поведенческих факторов риска и профессионального стресса.

"Каждому специалисту в свою очередь необходимо нести ответственность за индивидуальное здоровье, придерживаясь принципов здорового образа жизни, своевременно проходя медицинские осмотры и диспансеризацию, применяя средства индивидуальной защиты при работе во вредных условиях производственной среды", — подчеркнула врач.