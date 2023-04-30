Главврач Самарского областного центра общественного здоровья рассказал о корпоративных программах укрепления здоровья

Главврач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал о важности корпоративных программ укрепления здоровья.

"Внедрение программ укрепления здоровья на рабочих местах является одним из приоритетных направлений нацпроекта "Демография". Ведь на работе мы проводим практически половину времени бодрствования. Очень важно, чтобы рабочее место служило источником поддержания и укрепления здоровья, а не его разрушения.

Корпоративные программы по укреплению здоровья сфокусированы на условиях трудового процесса и производственной среде с позиции их влияния на образ жизни работников и поведенческие факторы риска заболеваний, которые могут как усиливаться, так и снижаться в зависимости от условий работы.

Поэтому корпоративные мероприятия являются чрезвычайно актуальным направлением работы Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В рамках реализации этого направления нацпроекта у нас сложилось конструктивное взаимодействие с предприятиями и организациями различных профилей, расположенными во многих муниципальных образованиях Самарской области.

В настоящее время такие программы разработаны и реализуются в 27 предприятиях и организациях Самарской области. В ряде организаций осуществляются подготовительные мероприятия. В целом корпоративные и муниципальные программы общественного здоровья являются важнейшим элементом формирования активной, грамотной и ответственной позиции человека по отношению к своему здоровью.

Каждая корпоративная программа содержит блоки, связанные с организационными мероприятиями — вовлечение администрации, профсоюза, кадровой и медицинской служб, — вопросы организации правильного питания, корпоративные программы физической культуры, борьбу с курением и злоупотреблением алкоголем. Работа по каждому направлению включает в себя информационные модули, формирование навыков самоконтроля, формирование практических навыков ЗОЖ. Перед началом работы проводится оценка ситуации по распространенности факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний на предприятии, а также степень информированности сотрудников по основам формирования ЗОЖ и профилактики заболеваний, включая знание своих показателей и норм Цифрового паспорта здоровья.

В этом году особенно актуально внедрение корпоративных профилактических программ в образовательных учреждениях. Работа педагогов связана с чрезвычайным нервно-психическим перенапряжением, высокой нагрузкой на зрение, опорно-двигательный аппарат, зачастую ассоциирована с неправильным питанием и гиподинамией. Этот приоритет был объявлен на старте Весенней недели добра 2023. Первые образовательные учреждения уже приступили к подготовительным мероприятиям совместно с областным центром общественного здоровья", — рассказал Александр Муравец.