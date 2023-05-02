Традиции Валерия Гергиева на Московском Пасхальном фестивале в Самаре

Валерий Гергиев в 2023 г. представил на Московском Пасхальном фестивале в Самаре героико-эпическую программу с моментом тяжелой грусти.

Концерт в Самаре Московского Пасхального фестиваля — добрая традиция, которой уже много лет. Дирижер Валерий Гергиев продолжает следовать своей миссии и везет музыкантов в тур по России, предоставляя возможность вживую услышать классические произведения в исполнении легендарного оркестра далеко за пределами Санкт-Петербурга.

В этом году самарское выступление сопровождали как привычные моменты, которые хорошо знают зрители-корифеи фестиваля, так и сюрпризы, в основном приятные.

Из привычного: фестиваль в Самаре шел один день с двумя концертами — дневным, куда можно было попасть по приглашениям, и вечерним, куда все проходили по билетам. Билеты, как всегда, надо было покупать заранее, так как за неделю до события их было уже не достать. Традиционно никто не знал программу концертов. Многие ожидали, что обязательно прозвучат произведения Сергея Рахманинова, ведь по всей стране в этом году праздновали 150-летие столь важного для русской культуры композитора. Пресс-релиз фестиваля также прямолинейно намекал на эту важную дату, и даже отмечал, что в этом году выступления оркестра Мариинского театра будут приурочены, в том числе и к юбилею Рахманинова. Но художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев не так прост и предсказуем. По какой-то установленной и официальной легенде, маэстро выбирает в программу те произведения, которые именно в этот день и именно здесь, по его мнению, звучат наиболее подходяще. И тут можно сказать, что в этот раз Валерий Гергиев устроил самарским слушателям настоящий фейерверк популярной классической музыки. Неловко отмечать, но прошлые приезды Гергиева в Самару чаще обычного сопровождали "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского, "Жар-птица" Игоря Стравинского, "Петя и волк" Сергея Прокофьева. Большой подарок для слушателей, но в какие-то моменты казалось, что попадаешь в вечноповторяющийся сон.

Все, кто был на прошлых выступлениях, помнят о привычке маэстро задерживать начало концерта. Ожидание могло длиться до 40 минут или даже больше. Но в этот раз дневной концерт начался вовремя, потребовалось максимум семь-десять вежливых минут от времени, стоявшего в билете, и дирижер уже был перед оркестром. Говорят, что и вечером выступление началось вовремя.

Первой скрипкой выступал харизматичный Лоренц Настурика-Гершовичи. Стоит отметить, что играет он на скрипке Страдивари ex-Heifetz (1732), с которой в юности выступал легендарный Яша Хейфец. На виолончели в этот день играл заслуженный артист России Олег Сендецкий. Один из ведущих музыкальных составов. Сцена Самарского театра оперы и балета казалась даже немного маленькой для столь многочисленного оркестра.

Открылся дневной концерт увертюрой к опере "Руслан и Людмила" Михаила Глинки. Знаковое произведение для Гергиева. В середине 90-х постановка "Руслана и Людмилы" дополнила славу дирижера, и стала одной из первых громких работ Анны Нетребко, иногда выходившей на сцену с партией Людмилы. В увертюре отражается торжество победы добра над силами зла. Героическое настроение было подхвачено увертюрой к опере "Вильгельм Телль" Джоаккино Россини. Зал с восторгом принял один из самых популярных и узнаваемых оперных отрывков вскриками "Браво". Закончилось первое отделение концерта Симфонией № 4 ("Итальянской") Феликса Мендельсона, переполненной интонациями народных танцев.

Второе отделение было отведено для Симфонии № 9 Франца Шуберта. Последняя симфония даже не звучала при жизни композитора, но стала одной из его самых знаменитых. В Мариинском театре ее можно услышать в рамках популярного одноактного балета "Головокружительное упоение точностью. Там где висят золотые вишни. Инфра" в постановке Уильяма Форсайта. Произведение поддержало героическо-эпический пафос программы, построенной на классике, уважающей народные музыкальные традиции.

Вечерний концерт начался торжественно с "Праздничной увертюры" Дмитрия Шостаковича. Произведение было написано к празднованию 37-й годовщины Октябрьской революции, и, что интересно, музыковеды часто отмечают ее сходство с увертюрой к опере "Руслан и Людмилы" Михаила Глинки, и считают, что именно ее композитор взял за основу для своего произведения. Для Самарского театра оперы и балета, который с недавнего времени носит имя Дмитрия Шостаковича, такая музыка — отдельная гордость и радость. Со стороны дирижера это был знак уважения к истории и к театру.

"Пасторальная" симфония Людвига ван Бетховена продолжила концерт. Ее лиричное настроение, прерывающееся образом грозы, позже вдохновляло многих романтиков. Например, она впечатляла Мендельсона, что отразилось в его "Итальянской" симфонии. Закончился концерт драматической Симфонией № 6 Петра Чайковского, одним из самых прекрасный произведений в русской академической музыке. Симфония-размышление стала последней для композитора, и представляет величественный взгляд на жизнь в преддверии смерти.

Традиционно все концерты закончились овациями, тревожными вскриками "Браво", и вежливыми поклонами. На следующий день оркестр Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым играл уже в деревне Ивановка Тамбовской области, а затем уже в столице региона.