Под Тольятти в озере утонул мужчина

В понедельник, 1 мая, в Ставропольском районе утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
49-летний мужчина переплывал пруд около с. Кирилловка и пропал. В 15:12 его начали искать водолазы. В итоге погибшего вытащили на берег в 17:12.
В понедельник, 1 мая, в Ставропольском районе утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
49-летний мужчина переплывал пруд около с. Кирилловка и пропал. В 15:12 его начали искать водолазы. В итоге погибшего вытащили на берег в 17:12.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!