Под Тольятти в озере утонул мужчина

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В понедельник, 1 мая, в Ставропольском районе утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области