Музыкант из Шотландии сыграет "Катюшу" на волынке на самарском фестивале "Гитара в строю!"

Общественный деятель и музыкант из Шотландии Джими МакРэй пообещал сыграть на волынке известную всем русским людям песню "Катюша". Он сделает это во время выступления на фестивале "Гитара в строю!", который проходит в Самаре с 1 по 6 мая.
"В моем репертуаре много русских песен, а к фестивалю на Средней Волге я специально подготовил исполнение знаменитой "Катюши" на волынке. Эта акция очень важна сегодня, потому что фашизм и нацизм - самые страшные угрозы для человечества", - заявил музыкант.
Как отметил дирижер из Великобритании Крейг Робертс, русскую музыку стоит исполнять, несмотря на предложения ее не играть.
"Мы будем играть эту музыку в Европе и других странах мира. Именно культура должна послужить основой для построения мостов дружбы и взаимодействия", - отметил он.
Старт масштабному проекту дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, поставив акценты на том, что людей доброй воли, которые готовы защищать мир от нацизма, - большинство.
"В годы Великой Отечественной войны наша армия оттолкнулась от берегов Волги и дошла до самого логова врага. Уверен, так будет и на этот раз: с берегов Волги наше антифашистское движение продолжит свое победное шествие по всей стране и государствам Европы", - сказал руководитель региона.
Напомним, мероприятие организовано при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта и в официальной группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!