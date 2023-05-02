Музыкант из Шотландии сыграет "Катюшу" на волынке на самарском фестивале "Гитара в строю!"

Общественный деятель и музыкант из Шотландии Джими МакРэй пообещал сыграть на волынке известную всем русским людям песню "Катюша". Он сделает это во время выступления на фестивале "Гитара в строю!", который проходит в Самаре с 1 по 6 мая.

"В моем репертуаре много русских песен, а к фестивалю на Средней Волге я специально подготовил исполнение знаменитой "Катюши" на волынке. Эта акция очень важна сегодня, потому что фашизм и нацизм - самые страшные угрозы для человечества", - заявил музыкант.

Как отметил дирижер из Великобритании Крейг Робертс, русскую музыку стоит исполнять, несмотря на предложения ее не играть.

"Мы будем играть эту музыку в Европе и других странах мира. Именно культура должна послужить основой для построения мостов дружбы и взаимодействия", - отметил он.



Старт масштабному проекту дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, поставив акценты на том, что людей доброй воли, которые готовы защищать мир от нацизма, - большинство.

"В годы Великой Отечественной войны наша армия оттолкнулась от берегов Волги и дошла до самого логова врага. Уверен, так будет и на этот раз: с берегов Волги наше антифашистское движение продолжит свое победное шествие по всей стране и государствам Европы", - сказал руководитель региона.

Напомним, мероприятие организовано при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта и в официальной группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".