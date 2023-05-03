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Представитель МИД Мария Захарова высказалась об антифашистском фестивале "Гитары в строю!" в Самарской области Музыкант из Шотландии сыграет "Катюшу" на волынке на самарском фестивале "Гитары в строю!" Традиции Валерия Гергиева на Московском Пасхальном фестивале в Самаре В Самаре пройдет VI межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки "Пасха над Волгой" В ТК "Гудок" откроется интерактивная выставка "История отечественного джаза в Самаре"

Музыка Культура

Представитель МИД Мария Захарова высказалась об антифашистском фестивале "Гитары в строю!" в Самарской области

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова по видеосвязи обратилась к участникам и зрителям антифашистского фестиваля "Гитары в строю!", который проходит в эти дни в Самарской области.

Дипломат поприветствовала всех, кто собрался на берегах Средней Волги открыто выразить свою позицию по отношению к фашизму и неонацизму. Она подчеркнула и важную роль фестиваля "Гитары в строю!" в деле борьбы с античеловечной идеологией.

"Как и прежде, когда на всей земле громко звучал лозунг "Фашизм не пройдет!", так и сегодня мы противостоим этой угрозе существованию человечества", - заявила Мария Захарова.

Дипломат уверена, что Россия и наш многонациональный народ являются непреодолимой преградой для "коричневой чумы": "Только вместе, как всегда сплотившись, мы сможем одолеть нынешнюю угрозу, подарить народам, нациям мир и спокойствие".

Мария Захарова также поздравила жителей и гостей Самарской области с наступающим праздником - 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, культурно-просветительский антифашистский марафон "Гитары в строю!" проходит с 1 по 6 мая в Самарской области при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Цель акции - солидарный протест музыкантов, ученых и общественных деятелей разных стран против фашизма.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта и в официальной группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

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