Представитель МИД Мария Захарова высказалась об антифашистском фестивале "Гитары в строю!" в Самарской области

В среду, 3 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова по видеосвязи обратилась к участникам и зрителям антифашистского фестиваля "Гитары в строю!", который проходит в эти дни в Самарской области.

Дипломат поприветствовала всех, кто собрался на берегах Средней Волги открыто выразить свою позицию по отношению к фашизму и неонацизму. Она подчеркнула и важную роль фестиваля "Гитары в строю!" в деле борьбы с античеловечной идеологией.

"Как и прежде, когда на всей земле громко звучал лозунг "Фашизм не пройдет!", так и сегодня мы противостоим этой угрозе существованию человечества", - заявила Мария Захарова.

Дипломат уверена, что Россия и наш многонациональный народ являются непреодолимой преградой для "коричневой чумы": "Только вместе, как всегда сплотившись, мы сможем одолеть нынешнюю угрозу, подарить народам, нациям мир и спокойствие".

Мария Захарова также поздравила жителей и гостей Самарской области с наступающим праздником - 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, культурно-просветительский антифашистский марафон "Гитары в строю!" проходит с 1 по 6 мая в Самарской области при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Цель акции - солидарный протест музыкантов, ученых и общественных деятелей разных стран против фашизма.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта и в официальной группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".