Представитель МИД Мария Захарова высказалась об антифашистском фестивале "Гитары в строю!" в Самарской области

В среду, 3 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова по видеосвязи обратилась к участникам и зрителям антифашистского фестиваля "Гитары в строю!", который проходит в эти дни в Самарской области.
Дипломат поприветствовала всех, кто собрался на берегах Средней Волги открыто выразить свою позицию по отношению к фашизму и неонацизму. Она подчеркнула и важную роль фестиваля "Гитары в строю!" в деле борьбы с античеловечной идеологией.
"Как и прежде, когда на всей земле громко звучал лозунг "Фашизм не пройдет!", так и сегодня мы противостоим этой угрозе существованию человечества", - заявила Мария Захарова.
Дипломат уверена, что Россия и наш многонациональный народ являются непреодолимой преградой для "коричневой чумы": "Только вместе, как всегда сплотившись, мы сможем одолеть нынешнюю угрозу, подарить народам, нациям мир и спокойствие".
Мария Захарова также поздравила жителей и гостей Самарской области с наступающим праздником - 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, культурно-просветительский антифашистский марафон "Гитары в строю!" проходит с 1 по 6 мая в Самарской области при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Цель акции - солидарный протест музыкантов, ученых и общественных деятелей разных стран против фашизма.
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта и в официальной группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!