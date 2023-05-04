17-летняя девушка погибла под колесами "Жигулей" на трассе под Самарой

В среду, 3 мая, в Алексеевском районе Самарской области произошло смертельное ДТП с участием 61-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2105, ехавшего в 20:40 со стороны Алексеевки в направлении автодороги "Самара-Оренбург-Алексеевка". Об этом сообщили в ГИБДД Самарской области.

По данным полицейских, в пути мужчина сбил 17-летнюю девушку, которая скончалась на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре Самарской области сообщили, что надзорное ведомство Алексеевского района организовало исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.