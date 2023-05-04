17-летняя девушка погибла под колесами "Жигулей" на трассе под Самарой

В среду, 3 мая, в Алексеевском районе Самарской области произошло смертельное ДТП с участием 61-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2105, ехавшего в 20:40 со стороны Алексеевки в направлении автодороги "Самара-Оренбург-Алексеевка". Об этом сообщили в ГИБДД Самарской области.
По данным полицейских, в пути мужчина сбил 17-летнюю девушку, которая скончалась на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В прокуратуре Самарской области сообщили, что надзорное ведомство Алексеевского района организовало исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!