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Хоккей Спорт

Хоккеисты "Ладьи" подписали контракты с "Ладой"

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонние контракты сроком на два сезона с хоккеистами молодежной команды "Ладья", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Бумаги подписали вратарь Данила Овчарик, защитники Карим Вафин, Марат Калимуллин, Егор Чебыкин, нападающие Александр Бажухин, Кирилл Гаврилов, Денис Ермолович, Александр Захарин, Тарас Зацепин, Дмитрий Иванов, Богдан Петренко, Михаил Снигирев, Богдан Чумаков.

Первый профессиональный контракт сроком на три сезона подписал воспитанник тольяттинской школы хоккея нападающий Михаил Чечель.

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