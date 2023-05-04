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Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарская область за три года может выпустить облигации на 47 млрд рублей

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области утвердило объемы размещения государственных ценных бумаг на 2023-2025 годы в общей сумме до 47 млрд рублей.

Согласно постановлению от 3 мая, в этом году планируется выпуск облигаций на 15 млрд руб., в 2024 - на 20 млрд, 2025 - на 12 млрд.

Напомним, в 2021 и 2022 годах планировалось выпустить облигации на суммы до 15 млрд и 9 млрд руб. соответственно. Однако облигационные займы размещены не были.

По информации министерства управления финансами Самарской области, госдолг региона на 1 апреля текущего года составляет 63,75 млрд руб., из которых 45,45 млрд приходится на ссуды и кредиты из федерального бюджета, а 18,3 млрд - на ценные бумаги.

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