Самарская область за три года может выпустить облигации на 47 млрд рублей

Правительство Самарской области утвердило объемы размещения государственных ценных бумаг на 2023-2025 годы в общей сумме до 47 млрд рублей.
Согласно постановлению от 3 мая, в этом году планируется выпуск облигаций на 15 млрд руб., в 2024 - на 20 млрд, 2025 - на 12 млрд.
Напомним, в 2021 и 2022 годах планировалось выпустить облигации на суммы до 15 млрд и 9 млрд руб. соответственно. Однако облигационные займы размещены не были.
По информации министерства управления финансами Самарской области, госдолг региона на 1 апреля текущего года составляет 63,75 млрд руб., из которых 45,45 млрд приходится на ссуды и кредиты из федерального бюджета, а 18,3 млрд - на ценные бумаги.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Наглости хватает судиться.
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд