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Участники антифашистского фестиваля "Гитары в строю!" выразили солидарность президенту России В пос. Мехзавод депутаты посадили яблони в Саду памяти Самарская госавтоинспекция борется с пьянством за рулем С начала сезона в Самарской области от клещей пострадали 732 жителя В День Победы в Самаре запретят продавать алкоголь: список улиц

Общество

Участники антифашистского фестиваля "Гитары в строю!" выразили солидарность президенту России

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Атака беспилотников на Кремль - это атака против всей России" - так прокомментировали вчерашний инцидент, произошедший в Москве, участники первого международного антифашистского фестиваля "Гитары в строю!", который в эти дни проходит в Самарской области.

"Попытка врага сломить единство людей перед священным праздником - Днем великой Победы оказалось тщетной. Добиться этого просто невозможно! Наоборот, нас с это только еще сильнее сплотит в борьбе с фашизмом", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мероприятия.

Также участники патриотической акции выразили солидарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

"И сегодня с берегов Волги мы, участники I международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!", выражаем солидарность с президентом России В. В. Путиным. Мы, как и все люди доброй воли, будем и дальше выступать за мир без фашизма, будем дарить людям радость, исполняя патриотическую музыку и песни!", - подчеркивается в официальном сообщении интернационального сообщества музыкантов.

Напомним, культурно-просветительский марафон "Гитары в строю!" стартовал на Средней Волге в начале текущей недели и завершиться в субботу, 6 мая. Мероприятие организовано при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона.

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