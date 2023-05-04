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Самарские производители детской одежды открыли новое торговое пространство "НАШИ дети. Самарский продукт"

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские производители детской одежды и аксессуаров объединились и открыли мультибрендовое пространство "НАШИ дети. Самарский продукт" в ТЦ "Аврора Молл".

Для того чтобы все товары имели региональный бренд "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области" и стали более узнаваемыми, они подали заявку в министерство промышленности и торговли Самарской области.

"Задачу развивать и поддержать местный масс-маркет поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на первом региональном фестивале "Территория моды. Сделано в России" в 2022 году. В результате было выработано совместное решение - выход наших местных брендов на площадки крупных торговых центров, - прокомментировала руководитель департамента торговли и потребительского рынка регионального минпромторга Юлия Клинкова.

Это уже не первый совместный проект участников маркет-фестиваля. На этот раз они пошли дальше и решили получить региональную символику. Комиссия минпромторга одобрила заявки предпринимателей и выдала положительное заключение по их участию в региональном проекте "Самарский продукт". В торжественной обстановке представителям самарской детской фешн-индустрии вручили сертификаты.

"Я надеюсь, что проект "НАШИ дети" даст определенный толчок к развитию детской фешн-индустрии в регионе. А торговые пространства дадут возможность жителям ближе познакомиться с нашими талантливыми дизайнерами, стилистами и портными, - отметила Юлия Клинкова, вручая сертификаты самарским предпринимателям.

Одна из них, Екатерина Калячкина, уже более 5 лет Екатерина активно вовлечена в сферу моды, дизайна и пошива одежды. Причем бизнес её меняется вместе с событиями, которые происходят в нашей стране и в мире. У предпринимателя уже два проекта - "НАШИ" и "НАШИ дети".

"Это здорово, что у нас есть возможность показать, что именно на земле, на которой ты родился, развиваешься, ты можешь производить свой продукт. Поэтому сертификат "Самарский продукт" имеет для нас огромную, очень важную роль, - сказала Екатерина Калячкина.

На сегодня свидетельства о присвоении региональной символики "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области" вручены более 250 производителям в различных секторах экономики Самарской области.

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