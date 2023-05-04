В Самаре прошел смотр военно-патриотических объединений Самарской области

В четверг, 4 мая, в Самаре на площади Славы состоялся ежегодный смотр военно-патриотических объединений Самарской области. В нем приняли участие 10 отрядов.

Всего в нашем регионе действуют 212 ВПО, это часть той системной работы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которая сейчас имеет огромное значение.

"Сегодня уроки истории - это не просто страницы из учебников и кадры из кино, это живая реальность, которая разворачивается на наших глазах. И наш святой долг - донести до детей и внуков живую память о Великой Победе и смысл сражений, происходящих сегодня, передать им чувство Родины, которое вдохновляет людей и на труд, и на ратные подвиги", - отметил губернатор Дмитрий Азаров на расширенном заседании регионального организационного комитета "Победа".

В ходе смотра ребята несли почетную караульную службу у Вечного Огня. Они возложили цветы и прошли торжественным маршем перед горельефом Скорбящей Матери-Родине. Перед воспитанниками военно-патриотических объединений. выступили заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская и председатель регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ Володя Саркисян.

"Благодаря в том числе примеру юных патриотов - представителей военно-патриотических объединений региона с каждым годом растет число молодых людей, которые живо интересуются героическим прошлым и настоящим нашей страны", - отметила Елена Пинская.

В ходе смотра лучшим военно-патриотическим объединениям по итогам 2022-2023 учебного года были вручены дипломы министерства образования и науки Самарской области, а выпускникам ВПО - сертификаты о прохождении военно-прикладных дисциплин.

Переходящий кубок за 1 место в смотре военно-патриотических объединений Самарской области в этом году был вручен военно-патриотическому объединению "Кадетский корпус" Центра "Авангард-Самара".