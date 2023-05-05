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ДТП Происшествия

В Красноярском районе сотрудники ДПС остановили пьяного байкера

КРАСНЫЙ ЯР. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 мая, В Красноярском районе полицейские остановили мотоцикл под управлением 38-летнего гражданина, находившегося в нетрезвом состоянии, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Инцидент произошел около 17:00 напротив дома № 271 по ул. Комсомольская

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За отказ от освидетельствования на данное состояние нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьезный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от мед. освидетельствования, то ему уже грозит не административное, а уголовное наказание по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тыс. рублей. Также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Помимо вышеперечисленных мер нетрезвому автомобилисту может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

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