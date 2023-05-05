Проекты-победители форума "Сильные идеи для нового времени" успешно реализуются на федеральном и региональном уровне

Почти 1000 идей и проектов подали жители Самарской области, чтобы принять участие в третьем форуме "Сильные идеи для нового времени". Больше всего идей от Самарской области размещено по тематическому направлению "Национальная социальная инициатива".

Напомним, что организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Основная цель — выявить и поддержать инициативы и проекты, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей.

Самарская область продолжает традицию и является одним из лидеров по количеству участников. В настоящее время регион в тройке лидеров по количеству представленных инициатив. В прошлом году в состав организационного комитета по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени" был приглашен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона принял участие в заседании "Клуба губернаторов по поддержке и реализации идей" и представил лучшие региональные практики. Тогда Самарский регион представил на форум 1,3 тысяч инициатив.

"Форум "Сильные идеи для нового времени — это площадка, где можно открыто предложить идеи и решения, направленные на развитие своего города, региона и страны в целом. Помимо основных шести направлений в рамках форума в этом году стартовал прием заявок на участие в Конкурсе перспективных отечественных брендов. И надо отметить, наша область традиционно в лидерах. При подведении промежуточных итогов участия регионов в размещении идей на крауд-платформе Самарская область, наравне с республикой Башкортостан и Нижегородской областью была отмечена АСИ как один из наиболее активных регионов по количеству размещенных идей", — подчеркивает заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Регионом оказывается поддержка авторам наиболее перспективных идей в реализации проектов.

Так, например, сегодня успешно реализуется проект "Швейно-ремонтная мастерская "Журавль". Организаторы помогают женщинам справиться с трудной жизненной ситуацией, дав основы швейного дела. Каждые три месяца формируется группа из не менее 20 женщин, которые под руководством профессионального опытного наставника проходит обучение по различным темам. Кроме того, мастериц обучают навыкам самопрезентации и самопродвижения на интернет-площадках.

"С приобретением навыков и опыта шитья женщины могут перешивать и ремонтировать одежду и иные вещи для своей семьи, что позволяет сэкономить семейный бюджет, а также впоследствии имеют возможность заниматься шитьем профессионально, организовать собственное дело, стать самозанятыми, выполнять индивидуальные заказы или трудоустроится в швейно-ремонтную мастерскую", — рассказывает автор проекта "Швейно-ремонтная мастерская "Журавль", директор Центра социальной помощи "Патронаж" Екатерина Елисеева.

Особым детям посвящен проект — "Образовательная программа по профпробе и социализации детей с ОВЗ в креативных индустриях". Он помогает молодежи в возрасте 16-19 лет познакомиться с профессией и в дальнейшем содействует их трудоустройству. "Уникальность проекта заключается в выборе профессий в сфере креативных индустрий, а также в разработке индивидуальной траектории развития для каждого участника, учитывающего его индивидуальные особенности, предрасположенность и уровень мотивации. Всего за время реализации проекта в нем смогли принять участие около 300 особых детей", — говорит автор проекта "Образовательная программа по профориентации и социализации детей с ОВЗ в креативных индустриях", индивидуальный предприниматель Валентина Казачкова.

В 2023 году заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов стал соавтором идеи "Цифровая платформа интегрального мониторинга: "Социальный паспорт семьи". Это проект о первой в России цифровой платформе по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

На федеральном уровне отмечен проект "Круг заботы", направленный на комплексное социальное сопровождение семей с детьми-инвалидам. Он успешно зарекомендовал себя в городе Сызрани и Красноглинском районе города Самары. Суть проекта — проактивное выявление потребностей семьи, маршрутизация и получение обратной связи об услугах как от семьи, так и от организаций. Ведь чем раньше проблемы семьи попадут в поле зрения социальных служб и дети с проблемами в развитии получат своевременную коррекционную и реабилитационную помощь, тем успешнее будет процесс социализации семьи с таким ребенком и шире возможности для сохранения особого ребенка в привычных домашних условиях.

Сбор идей для участия в новом форуме "Сильные идеи для нового времени" продолжается на крауд-платформе ideas.roscongress.org до 21 мая 2023 года. Подать свой проект по 6 тематическим направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы.

Третий форум "Сильные идеи для нового времени" состоится 28–29 июня 2023 года.