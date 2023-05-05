В Самаре покажут фильм про восхождение слепого парня на Эльбрус

В Мягком кинотеатре "Гудок" 14 мая состоится бесплатный показ фильма "Вслепую на Эльбрус", это уникальная история восхождения незрячего парня на самую высокую точку Европы. Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра.
Представит зрителям фильм сам автор — незрячий рекордсмен Иван Ерхов, основатель Ассоциации создателей инклюзивных медиа проектов "Жизнь в темноте": "С вами вместе мы посмотрим фильм о трудностях, препятствиях и преградах на пути к мечте, о самопреодолении, о поддержке близких, друзей и неравнодушных людей. О той колоссальной работе, которую мы проделали с командой. Вы сможете погрузиться в те чувства, эмоции, ощущения, которые я испытывал в тот момент. И просто почувствовать этот мир совершенно по-другому, как чувствую его я.
У нас получилась очень сильная жизнеутверждающая и мотивирующая картина, которая доказывает, что все границы у нас только в голове. И что бы в вашей жизни ни случилось, не опускайте руки и не сдавайтесь. Я на личном примере показал, что в этой жизни все возможно. Главное — действовать, несмотря ни на что!".
Фильм будет сопровождаться тифлокомментариями и субтитрами.
Для посещения необходимо зарегистрироваться, количество мест ограничено.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?