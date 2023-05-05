В Самаре покажут фильм про восхождение слепого парня на Эльбрус

В Мягком кинотеатре "Гудок" 14 мая состоится бесплатный показ фильма "Вслепую на Эльбрус", это уникальная история восхождения незрячего парня на самую высокую точку Европы. Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра.

Представит зрителям фильм сам автор — незрячий рекордсмен Иван Ерхов, основатель Ассоциации создателей инклюзивных медиа проектов "Жизнь в темноте": "С вами вместе мы посмотрим фильм о трудностях, препятствиях и преградах на пути к мечте, о самопреодолении, о поддержке близких, друзей и неравнодушных людей. О той колоссальной работе, которую мы проделали с командой. Вы сможете погрузиться в те чувства, эмоции, ощущения, которые я испытывал в тот момент. И просто почувствовать этот мир совершенно по-другому, как чувствую его я.

У нас получилась очень сильная жизнеутверждающая и мотивирующая картина, которая доказывает, что все границы у нас только в голове. И что бы в вашей жизни ни случилось, не опускайте руки и не сдавайтесь. Я на личном примере показал, что в этой жизни все возможно. Главное — действовать, несмотря ни на что!".

Фильм будет сопровождаться тифлокомментариями и субтитрами.

Для посещения необходимо зарегистрироваться, количество мест ограничено.