Международная организация "Внуки" поддержала организаторов и участников I антифашистского фестиваля "Гитары в строю!"

Глава международной общественной организации "Внуки" Татьяна Поп записала специальное видеообращение для участников фестиваля, в котором подчеркнула: подобные инициативы сегодня обретают особую актуальность.
"Наша организация "Внуки" не может не поддержать участников этого культурного фронта. Я сама прожила на Украине много лет. Видела своими глазами, как там насаждался неонацизм, как ломали и переформатировали культурное пространство, закрывали рот всем неугодным (в том числе и мне) уголовными делами", - рассказала Татьяна Поп.
По ее словам, отмена русской культуры на Западе - это не что иное, как попытка на глобальном уровне искоренить историческую память и правду.
"Девиз фестиваля - "No pasaran!" - лучший ответ на нее. Сегодня "Гитары в строю!" собрали в единый фронт людей из разных стран, объединенных общей культурной миссией", - заявила лидер патриотического движения.
Этот голос вопреки тотальной цензуре услышат во всем мире, убеждена Татьяна Поп.
"А еще в преддверии Дня Победы это напоминание всему миру, как наши предки был сломали хребет фашизму!" - считает она.
В завершение своего обращения Татьяна Поп поблагодарила губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и участников фестиваля "Гитары в строю!", а также выразила надежду, что этот опыт получит распространение и поддержку в других регионах России.
Напомним, международный фестиваль антифашисткой песни "Гитары в строю!" организован при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства региона и лично губернатора региона Дмитрия Азарова. Фестиваль стартовал 1 мая и завершится завтра, 6 мая.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!