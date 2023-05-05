Международная организация "Внуки" поддержала организаторов и участников I антифашистского фестиваля "Гитары в строю!"

Глава международной общественной организации "Внуки" Татьяна Поп записала специальное видеообращение для участников фестиваля, в котором подчеркнула: подобные инициативы сегодня обретают особую актуальность.

"Наша организация "Внуки" не может не поддержать участников этого культурного фронта. Я сама прожила на Украине много лет. Видела своими глазами, как там насаждался неонацизм, как ломали и переформатировали культурное пространство, закрывали рот всем неугодным (в том числе и мне) уголовными делами", - рассказала Татьяна Поп.

По ее словам, отмена русской культуры на Западе - это не что иное, как попытка на глобальном уровне искоренить историческую память и правду.



"Девиз фестиваля - "No pasaran!" - лучший ответ на нее. Сегодня "Гитары в строю!" собрали в единый фронт людей из разных стран, объединенных общей культурной миссией", - заявила лидер патриотического движения.

Этот голос вопреки тотальной цензуре услышат во всем мире, убеждена Татьяна Поп.

"А еще в преддверии Дня Победы это напоминание всему миру, как наши предки был сломали хребет фашизму!" - считает она.

В завершение своего обращения Татьяна Поп поблагодарила губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и участников фестиваля "Гитары в строю!", а также выразила надежду, что этот опыт получит распространение и поддержку в других регионах России.

Напомним, международный фестиваль антифашисткой песни "Гитары в строю!" организован при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства региона и лично губернатора региона Дмитрия Азарова. Фестиваль стартовал 1 мая и завершится завтра, 6 мая.