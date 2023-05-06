Самарцев приглашают на гала-концерт на площади Куйбышева

Финальный день Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!" очень насыщенный и завершится масштабным гала-концертом на площади Куйбышева в Самаре.

Специальный гость концерта — Стивен Сигал (США, Россия) — американский актер, продюсер, режиссер, мастер боевых искусств и настоящая легенда киноиндустрии. Многие знают, что Стивен еще и музыкант, пронесший любовь к стилю "дельта-блюз" через всю свою жизнь. Сегодня он спецпредставитель Министерства иностранных дел и настоящий русский. Стивен Сигал также известен своими твердыми политическими взглядами и активной гражданской позицией. Актер последовательно выступает в защиту традиционных ценностей, яростно противостоя глобализации и политической системы западного мира.

На сцену финального мероприятия фестиваля также поднимутся: Народный ансамбль России "Гренада", Джими МакРэй (Великобритания), Виолончельный квартет Rastrelli Cello Quartet (Россия, Германия), Сашо Гачник "Сварогов" (Словения), Франсуа Модеме (Франция), Opcio K-95 (Каталония), группа LiberАrte (Никарагуа), Заслуженные артисты РФ Денис Майданов и Сергей Войтенко, творческие коллективы Самарской области.

Присоединиться к грандиозной международной музыкальной акции солидарности в борьбе против фашизма может любой желающий. Вход на мероприятие — свободный.

Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала "Самара 24". А также на платформе "СМОТРИМ", на интернет-ресурсе: https://tvsamara.ru и в социальной сети "ВКонтакте". Начало концерта в 16:00.

Предварять заключительный гала-концерт фестиваля в течение дня будут разноформатные мероприятия, ориентированные на широкую аудиторию, чтобы каждый житель и гость Самарской области смог почувствовать себя сопричастным к этой уникальной международной акции солидарности.

С 12:00 до 20:00 на пл. Куйбышева в Самаре будут работать интерактивные площадки Фестивального городка: тематические выставки и арт-инсталляции, виртуальные музеи, многочисленные мастер-классы, просветительские лектории, игровые площадки, творческие зоны, площадки волонтёрских и благотворительных организаций и много других активностей. В 13:00 на территории Самарского спортивного лицея Самары (Волжский проспект, д. 49) состоится торжественное открытие тематического мурала с участием художников.

Напомним, Международный фестиваль антифашисткой песни "Гитары в строю!" стартовал в Самарской области 1 мая. На 6 дней наш регион стал площадкой масштабных патриотических мероприятий, главной целью которых является необходимость международной солидарности в общей борьбе с проявлением фашизма и неонацизма.

Подробная программа фестиваля — на сайте проекта (https://antifasongfest.ru/) и в официальной группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/samara_gvs).