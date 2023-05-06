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Общество

Глава регионального ГУ МВД поощрил отличившихся сотрудников

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 мая, в актовом зале Главного управления МВД России по Самарской области, в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, начальник областного Главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил сотрудникам, достигшим высоких показателей в оперативно-служебной деятельности и победителям спортивных состязаний и творческих конкурсов государственные и ведомственные медали, почетные грамоты, благодарственные письма и дипломы, сообщает пресс-служба ведомства. Всего поощрены 60 человек, подавляющее большинство из которых сотрудники территориальных органов внутренних дел Самарской области.

После вступительного слова Игорь Иванов за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе, за достижение высоких спортивных результатов и активную работу по организации спортивных мероприятий и приобщению молодежи к здоровому образу жизни вручил сотрудникам Самарской полиции медали МВД России "За доблесть в службе", "За боевое содружество", почетные грамоты и благодарности.

За большой вклад в развитие динамовского движения, многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта и в связи со 100-летием со дня образования "Динамо" юбилейной медалью "100 лет Обществу "Динамо" награждены тренеры и преподаватели спортивного общества, а также председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов и председатель Самарской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Глухов.

За заслуги в профессионально-служебной деятельности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка на территории губернии глава регионального ГУ МВД вручил ряду сотрудников благодарности от губернатора Самарской области и Самарской Губернской Думы.

Далее состоялось награждение победителей творческих конкурсов, в которых принимали участие не только сотрудники полиции, но и их дети. Все победители получили дипломы и аплодисменты присутствующих в зале.

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