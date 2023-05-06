Дмитрий Азаров провел встречу с послом Республики Никарагуа в РФ

В субботу, 6 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Никарагуа в Российской Федерации Альбой Асусеной Торрес Мехия. Также во встрече приняли участие министр культуры Ирина Калягина и руководитель департамента внешних связей Вера Щербачева.
Напомним, в Самарской области сейчас находятся представители культурной сферы Республики Никарагуа. Музыканты из группы "ЛиберАрте" — участники первого международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю", который с 1 по 6 мая проходит в регионе.
Губернатор выразил благодарность послу Никарагуа за посещение области и решение поддержать своим присутствием знаковый для сегодняшнего дня момента фестиваль антифашистской песни, тем самым разделив веру в справедливость и торжество правды.
"Я очень рад, что вы нашли время приехать в Самарскую область. Мы с радостью встречали замечательных талантливых музыкантов — группу "ЛиберАрте", которая и сегодня радует жителей Самарской области своим искусством и выражает свою гражданскую позицию. Мы увидели в удивительных героических никарагунцах искреннее уважение, искреннюю дружбу в отношении к России и россиянам", — отметил он.
По словам главы региона, важно, что не только люди страны дружественно относятся к России — настолько же важно, что и государство, правительство, руководитель Никарагуа питает искренние дружественные чувства к нашей стране и, так же как Россия, отстаивает право на суверенитет, справедливость, многополярность, уважение мнения каждой страны. "Конечно, это объединяет нас, уверен, на долгие годы", — выразил уверенность Дмитрий Азаров.
В свою очередь, посол поблагодарила Дмитрия Азарова за приглашение в регион и поздравила с наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне. "Хочу передать вам братское приветствие мира, солидарности от президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо. Мы хотим еще раз подтвердить и подчеркнуть, что мы являемся друзьями и партнерами России. Глубоко уважаем отвагу и смелость советских воинов, которые боролись за мир во всем мире", — сообщила она.
Губернатор поблагодарил представителей Никарагуа за четко и однозначно выраженную солидарность с Россией: "Ярким тому свидетельством является то, о чем вы сейчас сказали, и выступление никарагуанских музыкантов на первом в новейшей истории антифашистском фестивале. И конечно, очень дорого ваше поздравление с Днем Победы".
Дмитрий Азаров подчеркнул: это святой для каждого россиянина праздник. Победа в Великой Отечественной войне далась нашему народу слишком дорогой ценой, война унесла десятки миллионов жизней. "Практически в каждой российской семье есть погибшие, пострадавшие в годы войны. И конечно, также, как никарагуанцы несут в своем сердце героические страницы истории, прошлого, так и россияне в своем сердце носят и память, и скорбь, и уважение, и благодарность к героическому поколению победителей", — сказал губернатор.
Посол выразила намерение развивать сотрудничество с Самарской областью по разным направлениям.
Глава региона также подчеркнул, что Самарская область открыта к сотрудничеству. "В ходе вашего визита мы найдем пути сотрудничества. Самарская область — промышленно развитый регион, с высоким уровнем образования, научных разработок. Большое внимание уделяем сельскому хозяйству, в том числе есть значительные успехи в производстве сельхозтехники, сегодня она поставляется в различные страны. Очень надеюсь, что вы нам подскажете, по каким направлениям сотрудничество может быть наиболее эффективным", — обратился он к госпоже Мехия.
Стороны обсудили возможность сотрудничества в гуманитарной сфере. Представители Республики выразили заинтересованность в организации участия представителей Никарагуа в культурных мероприятиях на территории Самарской области. Также как приоритетная сфера взаимодействия с регионом была обозначена сфера образования. Рассматриваются и другие направления сотрудничества.
"Сегодня это первая наша официальная встреча, но я уверена, что мы продолжим взаимодействовать на двустороннем уровне, на уровне министерств. Большой интерес для нас представляет сфера культуры. Нам бы очень хотелось обменяться культурным опытом, потому что это в первую очередь позволит нам узнать друг друга получше. Также нам хотелось бы взаимодействовать в сфере образования. Есть студенты из Никарагуа, которые обучались в российских вузах. Нам хотелось бы, чтобы их было больше. Кроме того, будем рады рассмотреть сферы туризма и студенческий международный обмен между Никарагуа и Россией, Самарской областью", — отметила госпожа Альба Асусена Торрес Мехия.
"Для меня очень важно, что первой сферой взаимодействия вы назвали культуру, еще и потому, что я возглавляю комиссию по культуре в Госсовете России. Именно культура открывает для нас богатую историю, традиции народа", — добавил губернатор и дал поручение министру культуры Самарской области Ирине Калягиной проработать возможности взаимодействия в сфере культурного обмена.
Согласно отдельным поручениям Дмитрия Азарова, вопрос о возможности сотрудничества в области образования будет вынесен на федеральный уровень. "Вполне возможно, что мы несколько мест, согласовав с коллегами в правительстве России, предусмотрим за счет регионального бюджета, давайте это тоже обсудим. Туризм, думаю, это очень важное направление, тем более что Никарагуа для россиян безвизовая страна", — отметил он. Кроме того, губернатор обозначил для Никарагуа потенциал взаимодействия в области образования с созданным в Самарской области НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего". Между учеными, бизнес-сообществом можно организовать видеоконференции для подготовки к возможным визитам делегаций стран. "У нас есть опыт, когда онлайн и лекции читаются, и происходят научные диспуты, обсуждения. Думаю, это было бы интересно. Современные технологии позволяют сократить значительные расстояния", — отметил губернатор.
Соответствующие предложения будут подготовлены и направлены в аппарат чрезвычайного и полномочного посла Республики Никарагуа в РФ для дальнейшей проработки.
Последние комментарии
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