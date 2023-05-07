Фестиваль "Гитары в строю!" прошел без нарушений общественного порядка

Самарские полицейские обеспечили правопорядок во время проведения Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю"!, сообщает ГУ МВД по Самарской области. В мероприятии приняли участие более 16 тыс. жителей и гостей региона.
Первый фестиваль "Гитары в строю" состоялся в преддверии Дня Победы с 1 по 6 мая в шести городах 63-го региона: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Чапаевске и Жигулевске. Он состоял из мероприятий разного формата: концертов, круглых столов, кинопоказов и автопробегов. Идея фестиваля заключается в необходимости международной солидарности в общей борьбе с проявлением фашизма, который в современной действительности приобрел новые формы и масштабы, угрожающие человечеству. Через музыку, искусство, свободный диалог он призван пробудить фундаментальные чувства любого человека — веру в справедливость и торжество правды.
Охрану общественного порядка во время проведения фестиваля осуществляли более 800 сотрудников органов внутренних дел, сотрудники Росгвардии Самарской области, работники частных охранных предприятий и представители добровольной народной дружины.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.