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Общество

Фестиваль "Гитары в строю!" прошел без нарушений общественного порядка

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские обеспечили правопорядок во время проведения Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю"!, сообщает ГУ МВД по Самарской области. В мероприятии приняли участие более 16 тыс. жителей и гостей региона.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Первый фестиваль "Гитары в строю" состоялся в преддверии Дня Победы с 1 по 6 мая в шести городах 63-го региона: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Чапаевске и Жигулевске. Он состоял из мероприятий разного формата: концертов, круглых столов, кинопоказов и автопробегов. Идея фестиваля заключается в необходимости международной солидарности в общей борьбе с проявлением фашизма, который в современной действительности приобрел новые формы и масштабы, угрожающие человечеству. Через музыку, искусство, свободный диалог он призван пробудить фундаментальные чувства любого человека — веру в справедливость и торжество правды.

Охрану общественного порядка во время проведения фестиваля осуществляли более 800 сотрудников органов внутренних дел, сотрудники Росгвардии Самарской области, работники частных охранных предприятий и представители добровольной народной дружины.

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