Главный пульмонолог Тольятти рассказала о факторах развития хронической обструктивной болезни легких

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по пульмонологии г. о. Тольятти, заместитель главного врача по медицинской части Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Светлана Солдатова рассказала о факторах развития хронической обструктивной болезни легких.

"В последние годы во всем мире наблюдается рост заболеваемости различных заболеваний легких. Факторы, которые способствуют этому: загрязнение окружающей среды, курение, низкая физическая активность, работа в условиях воздействия вредных химических веществ и повышенной запыленности, — сказала Светлана Солдатова. — Наиболее существенный вклад в развитие патологии бронхо-легочной системы вносит табакокурение. Эта пагубная привычка является основным фактором риска развития хронической обструктивной болезни легких. ХОБЛ приводит к необратимым воспалительным изменениям стенки бронхов, нарушающим механизмы защиты бронхов от инфекции и структурным повреждениям альвеол с развитием повышенной воздушности легких — эмфиземы".

Основные симптомы ХОБЛ — одышка или ощущение нехватки воздуха, избыточное выделение мокроты и постоянный кашель. По мере прогрессирования болезни человеку становится все труднее выполнять повседневные действия, он становится не в состоянии даже ходить или ухаживать за собой.

Врач уточнила, что ХОБЛ коварна тем, что ее основные симптомы могут проявиться лишь через десятки лет после начала курения, а впоследствии она может привести к ранней инвалидизации и смерти. Поэтому важна ранняя диагностика болезни на начальных стадиях. Это поможет замедлить развитие симптомов и снизить риск развития осложнений.