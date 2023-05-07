Главный пульмонолог Тольятти рассказала о факторах развития хронической обструктивной болезни легких

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по пульмонологии г. о. Тольятти, заместитель главного врача по медицинской части Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Светлана Солдатова рассказала о факторах развития хронической обструктивной болезни легких.
"В последние годы во всем мире наблюдается рост заболеваемости различных заболеваний легких. Факторы, которые способствуют этому: загрязнение окружающей среды, курение, низкая физическая активность, работа в условиях воздействия вредных химических веществ и повышенной запыленности, — сказала Светлана Солдатова. — Наиболее существенный вклад в развитие патологии бронхо-легочной системы вносит табакокурение. Эта пагубная привычка является основным фактором риска развития хронической обструктивной болезни легких. ХОБЛ приводит к необратимым воспалительным изменениям стенки бронхов, нарушающим механизмы защиты бронхов от инфекции и структурным повреждениям альвеол с развитием повышенной воздушности легких — эмфиземы".
Основные симптомы ХОБЛ — одышка или ощущение нехватки воздуха, избыточное выделение мокроты и постоянный кашель. По мере прогрессирования болезни человеку становится все труднее выполнять повседневные действия, он становится не в состоянии даже ходить или ухаживать за собой.
Врач уточнила, что ХОБЛ коварна тем, что ее основные симптомы могут проявиться лишь через десятки лет после начала курения, а впоследствии она может привести к ранней инвалидизации и смерти. Поэтому важна ранняя диагностика болезни на начальных стадиях. Это поможет замедлить развитие симптомов и снизить риск развития осложнений.
Как предотвратить ХОБЛ?
Придерживайтесь ценностей здорового образа жизни, уделяйте достаточно времени физической активности, исключите воздействие вредных факторов на производстве (соблюдайте требования охраны труда при наличии профессиональных вредностей); вакцинируйтесь с целью профилактики респираторных и других бронхолегочных инфекций.
Не начинайте курить! А если курите — постарайтесь бросить эту привычку как можно скорее. Даже если ХОБЛ уже развилась, отказ от курения существенно замедлит ее развитие и продлит вашу жизнь".