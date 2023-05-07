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Здравоохранение Общество

Жителям региона рекомендуют регулярно посещать поликлиники с профилактической целью

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Медицинские работники настоятельно рекомендуют жителям региона регулярно посещать поликлиники с профилактической целью. Профилактические мероприятия помогают выявлять факторы риска и заболевания на ранних стадиях, сообщают в областном минздраве.

Одним из важных профилактических обследований, которое помогает выявлять заболевания легких, является флюорография.

За два года благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в медицинские учреждения первичного звена поставлено 12 современных цифровых флюорографа. Аппараты помогают врачам на ранней стадии диагностировать заболевания. Также ранее  для повышения доступности профилактической  помощи  в рамках нацпроекта в районы губернии  поступили  13 передвижных флюорографов.

"Еще совсем недавно туберкулез был одной из самых распространенных болезней в мире, в том числе и в нашей стране. И только широкое внедрение флюорографии в 50-е годы 20 века привели к увеличению доли случаев выявления туберкулеза при проведении профилактических осмотров, когда симптомов заболевания еще нет. При своевременном выявлении заболевания, когда еще нет распада легочной ткани и массивного бактериовыделения, пациент менее опасен для окружающих и быстрее может вернуться к привычному образу жизни после лечения",  — напомнила главный врач Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. В. Постникова Мария Кабаева.

Флюорографическое обследование позволяет выявить не только туберкулез, но и другую патологию органов грудной клетки. Чтобы вовремя выявить болезнь, нужно проходить флюорографию регулярно: все население, начиная с 15 лет, обследуется ежегодно, а пациенты из групп риска развития туберкулеза обследуются каждые шесть месяцев.

"В Самарской области эпидемическая ситуация по туберкулезу продолжает улучшаться. Одной из причин этого является увеличение охвата населения профилактическими осмотрами, в том числе флюорографическим обследованием.   Наш регион  в последние годы входит в десятку регионов с самым высоким охватом населения профилактическими осмотрами — более 85% жителей региона проходят обследование ежегодно. Регулярно проходите профилактическое обследование, это поможет Вам и Вашим близким сохранить здоровье", — подчеркнула Мария Кабаева.

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