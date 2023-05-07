Рак легких и других органов: врачи напоминают о смертельных рисках курения

О вреде курения для организма рассказала заведующий отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольга Козлова.

"Курение занимает первое место среди факторов развития рака легкого. Табачный дым, напрямую воздействуя на полость рта, дыхательные пути и легкие, вызывает также рак губы, языка, гортани, — пояснила медик. — Кроме того, химические вещества из дыма проникают в кровь и действуют на весь организм, провоцируя развитие злокачественных новообразований других органов — толстой кишки, почек и мочевого пузыря, пищевода, поджелудочной железы, желудка, шейки матки".

Установлено, что курильщики, которые употребляют больше одной пачки сигарет в день, заболевают раком легкого в 20 раз чаще, чем некурящие. Люди, начавшие курить до 15-летнего возраста, умирают от рака легкого примерно в пять раз чаще чем те, которые начали курить после 25 лет.

Важно знать:

в момент затяжки сигаретой, образуется около 1200 вредных веществ, среди которых канцерогены, вызывающие рак;

органы курящего человека постоянно находятся в стрессовом состоянии кислородного голодания;

курение вызывает серьезные болезни дыхательных путей и онкологические заболевания;

изнуряющий кашель и мокрота — постоянные спутники курильщика;

сердце человека, зависимого от сигарет, "изнашивается" намного быстрее за счет частых сердечных сокращений;

губительное действие никотина на сосуды приводит к артериальной гипертонии, атеросклерозу мозговых, коронарных и периферических артерий нижних конечностей;

у женщин, не отказавшихся от курения в период беременности, повышается риск развития внутриутробной патологии.

"Если пациенту уже установлен диагноз рак легкого и он продолжает курить, этот фактор также влияет на сокращение жизни курильщика. Табачный дым и содержащиеся в нем канцерогенные вещества повышают резистентность к противоопухолевой терапии, способствуют росту и распространению опухоли. Многие онкологические пациенты не осознают степень вреда, связанного с продолжением курения после постановки диагноза. Они считают, что для них уже поздно бросать курить. Проведенные исследования свидетельствуют о значительной пользе отказа от курения сразу после постановки диагноза или в течение первых трех месяцев", — заключила Ольга Козлова.