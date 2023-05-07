Главный пульмонолог Самары рассказала о факторах риска развития и профилактике бронхиальной астмы

Бронхиальная астма — хроническое неинфекционное воспалительное заболевание бронхов, при котором возникает обратимое сужение дыхательных путей — бронхоспазм. О факторах риска развития и профилактике бронхиальной астмы рассказала главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Самарской области по г. Самаре, заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской больницы № 4 Людмила Поваляева.

"На развитие бронхиальной астмы влияет загрязнение атмосферного воздуха, воздействие аллергенов, курение. Болезнь может возникнуть в любом возрасте. Вылечить астму невозможно, однако современные лекарственные препараты позволяют достичь полного контроля над заболеванием", — отмечает врач.

Одной из основных причин как появления, так и обострения астмы является аллергия.

"Наиболее распространенные аллергены — бытовая пыль, клещи домашней пыли, шерсть животных, пыльца растений, плесневые грибки. При выявлении заболевания необходимо максимально ограничить контакт с провоцирующими факторами. Для этого нужно регулярно проводить влажную уборку, проветривать квартиру, избавиться от вещей, накапливающих пыль — мягких игрушек, ковров, тяжелых штор, — закрыть книжные полки", — пояснила главный внештатный специалист.

К неаллергическим причинам, которые могут вызвать приступ обострения бронхиальной астмы, относятся эмоциональный стресс, резкая перемена погоды, выход на холодный воздух, вирусная инфекция, физическая нагрузка, резкие запахи, высокая влажность.

Как отмечают специалисты, улучшению течения болезни способствует физическая активность.

"Особенно полезно плаванье. Больным, у которых возникает приступ удушья при выходе на холод или при физической нагрузке, рекомендуется за 20-30 минут до контакта с раздражителем сделать ингаляцию бронхорасширяющего средства, — сообщила Людмила Поваляева. — Если при возникновении приступа не удается восстановить нормальную работу дыхательных путей и устранить удушье, может развиться астматический статус. Это очень тяжелое осложнение бронхиальной астмы, которое может привести к смерти, если вовремя не будет оказана необходимая медицинская помощь. Чтобы избежать тяжелых осложнений, при появлении симптомов бронхиальной астмы необходимо наблюдаться у врача".

К обострению астмы приводят и инфекционные заболевания дыхательных путей. Поэтому больным обязательно нужно вакцинироваться против респираторных патогенов: вируса гриппа, новой коронавирусной инфекции.