В областном минздраве рассказали как сохранить здоровье легких

Жизнь человеческого организма и каждой его клетки зависит от наличия кислорода. И единственный орган нашего тела, который способен получить его — это легкие. О том, как сохранить их здоровыми, рассказали в областном минздраве.

Среди факторов, негативно влияющих работе легких, специалисты выделяют:

Курение. За год в легкие курильщика попадает около килограмма табачных смол, которые разрушают альвеолы и сужают бронхи. Токсичные вещества из табачного дыма вызывают раздражение дыхательных путей, развитие хронического бронхита и повышенную восприимчивость легких к инфекциям.

Гиподинамия. Без достаточного количества движения, например, ежедневной ходьбы пешком, легкие постепенно теряют способность пропускать через себя объем воздуха, необходимый для нормальной жизнедеятельности.

Избыточный вес. Диафрагма смещается вверх и давит на легкие, затрудняя их работу.

Невнимание к своему здоровью. Не вылеченные вовремя или вылеченные неправильно простуды и бронхиты приводят к тому, что инфекция перемещается в легкие.