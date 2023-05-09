В Самаре прошел Парад Победы

Во вторник, 9 мая, на площади Куйбышева в Самаре прошел парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На площадь пришли тысячи самарцев, многие привели с собой детей. Трибуны пестрели атрибутами праздника — георгиевские ленты, пилотки с красными звездами, флажки. Некоторые пришли с портретами своих героев. Так, Мария Видманова — врач-бактериолог Центра гигиены и эпидемиологии Самарской области, пришла на парад с портретами своих дедушек и дедушек со стороны мужа. Она каждый год участвует в шествии Бессмертного полка и, узнав, что его в этом году отменили, решила почтить память родственников на параде.

"Это дань моим дедушкам, они оба были на войне, — говорит Мария. — Они были обычными солдатами, один в самом начале войны попал в концлагерь, но ему удалось оттуда бежать. Оба, пройдя войну, остались живы".

Мария Видманова

В числе зрителей парада были и действующие военнослужащие, одетые в полевую форму с нашивками своих подразделений. "Однажды наши деды уже одолели эту нацистскую заразу. Пришло и наше время бороться за свободу своей Родины, за жизнь своих семей, будущих поколений. Бились, бьемся и будем биться до победного конца", — заявил коррепонденту Волга Ньюс один из военнослужащих.

Начался парад в 10:00 с прохода знаменной группы с копией Знамени Победы и флага РФ. Знамена доверили нести одним из лучших офицеров и солдат 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, в том числе отличившимся в ходе СВО.

После приветствия принимавшего парад заместителя командующего 2-й армии по работе с личным составом гвардии-полковника Александра Липатова по площади торжественным маршем прошли парадные расчеты военнослужащих, правоохранителей и патриотических организаций. Среди них были парадный расчет 21-отдельной мотострелковой бригады, 105 отдельной бригады материально-технического обеспечения, сводный расчет частей 2-й армии, расчеты региональных управлений МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, кадетских корпусов, юнармейцев и другие.

Колонну техники на площадь вывел легендарный танк Т-34. Из техники, стоящей на вооружении частей Центрального военного округа, по площади проехали БТР-80, бронеавтомобиль "Ахмат", автомобили "Урал" с гаубицами Д-30 на буксире, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", мобильные комплексы связи. Также по площади проехала техника времен ВОВ и прошла колонна участников военно-патриотических клубов.

С 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне жителей и гостей региона поздравил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что 9 мая — это самый дорогой, поистине святой для каждого из нас праздник. "В нем слились воедино память о бессмертном подвиге нашего народа. Гордость за героическое поколение воинов-победителей и тружеников тыла. Боль от потерь, которые понесла наша страна в схватке с фашизмом. Великая Отечественная война коснулась буквально каждой семьи", — отметил глава региона.

На защиту нашей Родины, на смертный бой с фашистской силой встала вся страна. Напомним, из Самарской области на фронт ушли более полумиллиона человек, из которых каждый второй сложил свою жизнь, защищая Родину. Губернатор отметил, что в каждой семье есть свои герои и память об их подвиге будет жить вечно.

"Почти восемь десятилетий назад, возвращаясь с фронта с Победой, наши деды и прадеды были уверены: с фашизмом покончено навсегда. Но к сожалению нацистская зараза проросла вновь у самых границ нашей Родины. И теперь пришел наш черед подняться на бой с фашистской нечистью, — заявил Дмитрий Азаров. — Сегодня, когда наши воины вновь защищают Родину на рубежах Отечества, мы еще яснее осознаем величие подвига предков. Мы равняемся на наших отцов, дедов и прадедов. Мы вновь живем и трудимся под лозунгом "Все для фронта, все для Победы!" Помогаем бойцам на передовой, стараемся окружить вниманием и заботой семьи военнослужащих. Разделяем горечь утраты с теми, чьи родные пали от рук нацистов. Наши труженики в заводских цехах и на полях работают "за того парня". Они взяли нагрузку ушедших на передовую товарищей. Мы отправляем тысячи тонн гуманитарной помощи братскому Донбассу и нашим воинам. И бойцы понимают — дома ждут, дома верят, дома молятся за них. Дома крепкий и надежный тыл, имя которому — Россия!".

Глава региона подчеркнул: жители страны несмотря ни на какие сложности и трудности никогда не откажутся от своих идеалов и ценностей — любви к Родине, веры, истории предков, уважения ко всем народам и культурам.

"За нами — правда. За нами — воины "Бессмертного полка". Они незримо стоят плечом к плечу с героями наших дней — защитниками Родины. С ними — все мы, весь многонациональный российский народ. Нас нельзя сломить, пока мы едины. Мы гордимся нашей героической историей, дорожим своей свободой, независимостью, правом жить на своей земле по заветам предков. И так же яро, как наши деды и прадеды, не приемлем нацизм", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Руководитель области напомнил, что в эти майские дни регион стал центром антифашистского движения России. "Международный антифашистский форум объединил людей доброй воли из разных стран и континентов. И показал всему миру, что мы не одни! Объединившись, мы продолжаем дело, начатое поколением победителей, чтобы обеспечить мир, благополучие и безопасность нашей Родины", — отметил губернатор.

Отдельные слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал ветеранам и труженикам тыла, которым мы обязаны всем, что у нас есть. На сегодняшний день в регионе проживает более 9 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, тружеников тыла, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

"День Победы — это в первую очередь ваш праздник, — подчеркнул глава региона. — Низкий вам поклон от всех жителей Самарской области! Мы останемся верны вашим заветам и сохраним для потомков священную память о нашей Великой Победе. И обязательно выстоим в схватке с нацизмом. Выстоим и победим! Победим, несмотря ни на что! В этом — наш священный долг перед вашим героическим поколением"!

Принимавший парад гвардии-полковник Александр Липатов напомнил, что сегодня отмечается самый значимый и великий для каждого россиянина праздник. "В этот день мы отдаем дань безмерного уважения поколению гигантов — советским воинам, преградившим путь нацизму. В 1945 году они сокрушили самого свирепого и жестокого врага всех времен и народов. К сожалению, настоящее время провело параллель с героическим прошлым. Очень больно осознавать, что в 21 веке мы снова сражаемся с фашизмом. И это не просто слова, а страшная реальность, — подчеркнул он, обращаясь к участникам и зрителям военного Парада. — Выросло три послевоенных поколения сыновей, внуков и правнуков советских солдат-победителей. И вот уже они стоят на страже и находят в себе силы и мужество отстаивать завоевания дедов и прадедов. Именно от российского солдата зависит, будем ли мы жить в своей стане и по своим законам, или покоримся Западу. Сегодня в окопах Донбасса решается судьба всей России".

Он добавил, что специальная военная операция — это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности нашей страны и ее граждан. "Она явилась суровой проверкой сил и прочности нашего общества. Это время, когда мы все должны сплотиться. У многих из присутствующих мужья, сыновья, отцы и братья принимают участие в специальной военной операции. Они сражаются за будущее нашей Родины", — подчеркнул Александр Липатов.

Организаторы парада обеспечили прямое включение обращения президента России Владимира Путина с Красной площади, после чего зрители смогли присоединиться к минуте молчания.

Тимур Глебов

Тимур Глебов — участник СВО, сейчас находится в отпуске. Говорит, что на парад он не мог не прийти — ведь это великий праздник, такие традиции, как парад Победы, навсегда останутся актуальными: "Это честь для нас, у нас деды воевали".

Напомним, финальным мероприятием Дня Победы станет концертная программа на площади им. Куйбышева "Страна Героев" с участием творческих коллективов Самарской области. Специальным гостем мероприятия станет группа "Сурганова и оркестр", которая исполнит знаменитые песни "Пилоты", "Дождливым вечером", "Смуглянка", "Катюша", "Любимый город" и другие.

В 22:00 в Самаре в акватории Волги напротив 1-й очереди набережной и на пл. им. Куйбышева состоится праздничный фейерверк и артиллерийский салют.