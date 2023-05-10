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Общество

В Самаре до 31 августа ограничат движение большегрузов

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 10:00 до 22:00 с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог Самары будет ограничено движение большегрузного транспорта при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Ограничение вводится на следующих участках автомобильных дорог: по ул. Теневой; по ул. Восточной и 4 кварталу в пос. Береза; по ул. Магистральной; по ул. Гаражной в пос. Винтай; по пр. Кирова; по ул. Уральской; по автомобильной дороге на асфальтобетонный завод в пос. Козелки; по Кряжскому, Южному, Новокуйбышевскому, Аэропортовскому,  Стромиловскому шоссе; по ул. Белорусской; по автомобильной дороге от ПГТ Завод "Стройкерамика".

Временные ограничения движения в весенний и летний периоды не распространяются на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные; на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, допускаемых к применению в технике, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ и работ по содержанию автомобильных дорог; на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; на транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.

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