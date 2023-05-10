В ГТРК "Самара" рассказали о том, что осталось за кадром во время открытия Жигулевской ГЭС

В ГТРК "Самара" рассказали о "боевом крещении" куйбышевской телевизионной студии, которым стал визит в августе 1958 года высшего руководства страны во главе с Никитой Хрущевым на торжественное открытие Жигулевской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГТРК. Ветераны телекомпании впервые поделились воспоминаниями, как снимали исторические кадры, что попало в эфир, а какие подробности были озвучены только через многие годы.

Как рождался "проект века"

Гигантские ковши экскаваторов вгрызаются в грунт, несчетное число людей… Даже черно-белые кадры, снятые операторами и сегодня впечатляют. В закадровом тексте первого телевизионного документального фильма, созданного на куйбышевской студии, диктор рассказывает: "33 миллиона кубометров грунта было перемещено на гигантской строительной площадке, прежде чем первый бетон был уложен в основание ГЭС".

Запуск блоков станции, которая изначально называлась "Куйбышевская ГЭС" постепенно начался еще в 1955 году и шел одновременно со строительством. Поэтому для созданной двумя годами позже телестудии повезло — удалось запечатлеть для истории масштабные работы. Конечно, в объектив попадало далеко не все, например, только через много лет будет снят гриф секретно с документов об участии заключенных.

История строительства гидроузла на Волге растянулась почти на полвека. Первые проекты стали прорабатываться еще в революционные годы: инженеры предлагали построить плотину в районе села Переволоки. В 30-е годы родилось уже другое решение — перекрыть "Жигулевские ворота" — самое узкое место Волги. Был даже построен штаб будущей грандиозной стройки — от которого пошло название поселка "Управленческий" в Красноглинском районе Самары. Есть сведения, что проект этой станции корректировал лично Сталин. Однако, планам помешала реализоваться Великая Отечественная война. Чтобы срочно решить задачу по обеспечению эвакуированных оборонных заводов тогда в экстренном порядке возвели Безымянскую ТЭЦ и первый в стране газопровод Бугуруслан — Куйбышев.

В годы войны производимой энергии еще хватало, но уже в первые годы восстановления народного хозяйства возник огромный дефицит мощностей, особенно в столичном регионе. Именно тогда было решено вернуться к плану "Великих строек коммунизма". В Куйбышевской области планировалось построить не просто большую ГЭС, а ключевой гидроузел, с которого начнется возвещение целого каскада электростанций и вся энергосистема страны будет замкнута в одну цепь.

Кортеж Хрущёва

Всесоюзная стройка, по большей части завершившаяся в 1957-м, ознаменовала не только появление одной из крупнейших в Европе ГЭС, но и стала ключевым фактором мощнейших демографических, логистических и экономических изменений в регионе и стране. Была даже выпущена серия марок, посвященных значению станции. Очень показательно, что основной поток энергии предназначался для столичного региона.

И вот день официального открытия: 9 августа 1958 года делегация во главе с Никитой Хрущевым прибывает в Куйбышевскую область. В этот день в программе города Жигулёвск и Ставрополь-на-Волге. Специально к визиту в микрорайоне порт-поселок была построена гостиница для высшего руководства, чрезвычайно напоминающая знаменитую обкомовскую дачу в Куйбышеве. По городу Никита Хрущев передвигался хотя в кортеже с охраной, но в открытой машине и приветствовал вышедших к обочине местных жителей.

Торжественное открытие ГЭС состоялось 10 августа 1958 года. К сожалению, на кинопленке сохранилась лишь небольшая съемка. Но силами областного радио была проведена полная профессиональная аудиозапись всего торжественного митинга — вошедшая в золотой фонд медиатеки ГТРК "Самара".

"С этого момента, без преувеличения, был дан старт единой энергосистемы страны. Такого не было еще нигде в мире. И под это дело начали вести очень существенное строительство, связанное с подстанциями, с линиями электропередач. Стало возможным масштабное жилищное строительство, возведение заводов, фабрик с колоссальным энергопотреблением", — рассказал Борис Ремезенцев, Почетный энергетик СССР, Заслуженный энергетик РФ, Почетный гражданин Самарской области.

Любопытно, что уже в день открытия станцию получила новое название — Волжская ГЭС им. В. И. Ленина. В объектив куйбышевских телекинооператоров попал не только секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, но и руководители, непосредственно курировавшие масштабный объект Министр госконтроля Вячеслав Молотов и Председатель совета министров СССР Алексей Косыгин. Ветеран куйбышевского телевидения Павел Ясько по долгу службы стал свидетелем общения большого начальства со строителями ГЭС. Те слова надолго врезались в память.

"Рабочих было человек 10 и Косыгин с ними просто, так скажем, по-отечески поговорил, — рассказал Павел Ясько. — Мол, ребята, вы представляете, что вы здесь сделали?! Здесь начнется новая совершенно жизнь: будут новые заводы, города! Потому что мало того, что здесь река, мало того, что здесь огромный узел железнодорожный, автомобильные дороги — теперь здесь есть самое главное — энергия".

И обещание, данное в тот памятный день, действительно сбылось. Волжская ГЭС фактически передала эстафетную палочку больших всесоюзных строек и сделала возможным появление Самарского металлургического завода, химических и машиностроительных гигантов губернии, Волжского автомобильного завода. И уже за ходом этих важных строек жители региона могли наблюдать практически в режиме реального времени. Ведь, как известно, событие не произошло, если его не показало телевидение.