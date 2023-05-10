В Самаре ребенок выпал с третьего этажа и остался жив

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента, в котором пострадал трехлетняя девочка в Красноглинском районе Самары. ЧП произошло 10 мая в микрорайоне Крутые Ключи.

По неофициальным данным, родители во время случившегося были дома. Трехлетняя девочка играла с сестрой. В какой-то момент она забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку. Квартира семьи находится на третьем этаже. Москитная сетка не выдержала веса ребенка, и малышка выпала вниз.

На место прибыли сотрудники "скорой" и полицейские. На момент подготовки материала ребенок был жив, девочку госпитализировали.

"По факту получения травмы ребенком сотрудники полиции проводят проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия", — рассказали в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области.