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Общество

В самарском зооприюте животные целый год сидят без воды

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский приют "ЗооСпасение" в пос. Мехзавод уже целый год испытывает острый дефицит питьевой воды, сообщает "КП-Самара". Раньше волонтеры обходились колонками, которые были установлены по всему поселку. Воду набирали в пластиковые бочки и отвозили животным. Но год назад колонки убрали.

"Почему это произошло — мы не знаем, — признается руководитель приюта "ЗооСпасение" Светлана Штапнова. — Весь год волонтеры привозили питьевую воду, но для содержания целого приюта, этого, мягко говоря, маловато. Отсутствие воды, конечно, не оставляет животных без питья, но помыть собак в приюте не представляется возможным".

Помимо питьевой воды необходимо соблюдать гигиену в вольерах. Чтобы помыть миски и сварить кашу без воды тоже не обойтись.

"Мы не можем нормально убраться в вольерах, помыть карантинные вагончики и при необходимости искупать животных. Летом хвостики любят охладиться в тазиках с водой. Привозить столько воды ежедневно из города нереально, тогда остальная работа приюта просто встанет", — говорит Светлана.

Сейчас в приюте постоянно живут 80 собак, 15 кошек и пять котят. Впереди лето, которое вряд ли получится пережить в подобном режиме. Жажда страшнее голода, и приют буквально кричит о помощи. Единственный выход — бурение собственной скважины. Дело это недешевое, а все деньги уходят на текущее содержание животных.

"Стоимость бурения от 168 тыс. до 300 тыс. рублей. Это включая необходимое оборудование и прочие расходы. Минимальная цена за бурение на данный момент, с учетом скидки приюту, 2,8 тыс. руб. за метр. Глубина воды не менее 60 м. Плюсом оборудование, которое будет необходимо приобрести. Также расходы на то, чтобы поставить скважину на учет. Много мелких деталей, которые в итоге складываются в большие суммы. Вряд ли получится сделать быстро, — говорит Светлана Штапнова. — Для нас это нереальная сумма. Поэтому мы просим помощи неравнодушных самарцев".

Совсем скоро, 18 мая, приют "Зооспасение" будет праздновать пятилетний юбилей со дня открытия. Волонтеры не надеются собрать нужную сумму к круглой дате, но верят в человеческую доброту, которая поможет справиться со знойным летним сезоном.

"Было бы прекрасно, если бы кто-то откликнулся, помог пробурить скважину или провести воду как-то иначе", — надеется Светлана Штапнова.

Если вы хотите помочь приюту "ЗооСпасение" пробурить скважину, то сделать это можно здесь.

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