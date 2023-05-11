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Общество

Жители Самарской области стали чаще питаться в ресторанах и кафе и путешествовать

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году в России потребительская активность восстанавливалась, но все еще оставалась в целом сдержанной после сокращения в 2022 году.  При этом люди стали больше тратить на путешествия, развлечения и питание вне дома. Такие данные представлены в апрельском докладе "Региональная экономика: комментарии ГУ".

Рост объема платных услуг в сфере гостеприимства, культуры, развлечений отмечался и в Самарской области. Один из важных трендов изменения потребительского поведения — заказ готовых блюд через службы быстрой доставки и увеличение расходов на питание вне дома — в кафе, ресторанах, столовых. В результате оборот общественного питания в регионе за январь — февраль вырос по сравнению с прошлым годом на 11,3%.

"В Самарской области с начала 2023 года объем платных услуг рос, а продажи непродовольственных товаров оставались ниже, чем годом ранее. Бизнес адаптируется к этим процессам, — отмечает заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев. — В нашем регионе один из федеральных продавцов электроники и бытовой техники снизил число торговых точек. При этом растет спрос на туристические, развлекательные и бытовые услуги. Так, например, за первые два месяца текущего года в Самарской области объем гостиничных услуг был на 31,5% больше, чем годом ранее, санаторно-курортных услуг — на 15,8%".

Гид потребителя

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