На днях в Самаре прошла конференция "Управление маркетингом компании", собравшая почти 200 участников. Информационный портал "Волга Ньюс" побеседовал с организатором мероприятия, профессиональным интернет-маркетологом, директором маркетингового агентства "Prosvet" Еленой Долговой, в числе достижений которой разработка и внедрение обучающих программ для "Газпром трансгаз Самара", Мегафона и других крупных компаний.
— Насколько в деловой среде Самары сформирована культура организации и проведения крупных деловых мероприятий: форумов, конференций?
— По своей основной деятельности, как предприниматель и маркетолог, я часто посещаю крупные деловые мероприятия как в Самаре, так в других городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани. По моим наблюдениям, в Самаре качественная организация в сочетании с достойным контентным наполнением — редкость. В городе всего несколько площадок, которые могут предоставить достаточно вместительное помещение и обеспечить высокий уровень сервиса, и в этом заключается первая проблема.
Вторая проблема, из-за которой страдает деловая культура мероприятий, это нетребовательность местной бизнес-аудитории к контенту. То самое "инфоцыганство", о котором все что-то слышали в социальных сетях, прекрасно расцветает в регионах из-за необразованности потребителя. Я, к сожалению, часто вижу, что отличить профессионала своего дела от оратора, который умеет пустить пыль в глаза, может далеко не каждый предприниматель. Мне больно видеть как "наставники экспертов", "маркетологи миллионеров" проводят мероприятия, где говорят про "мышление богатых" и выводят людей на эмоции, чтобы дорого продать некачественную услугу. Здесь есть над чем задуматься бизнесмену, который хочет получить яркие эмоции от события, но при этом не потерять деньги, а в каких-то случаях и сам бизнес.
Я за яркие события и элементы шоу, но только в том случае, если они гармонично дополняют основной профессиональный, тщательно отобранный и полезный контент.
Отсюда растет третья проблема: у специалистов, которые обладают реально интересными кейсами и опытом, недостаточно средств на организацию мероприятия федерального уровня. И это тоже снижает весь уровень культуры проведения мероприятий в целом.
— Как родилась идея провести маркетинговую конференцию?
— Пережив кризис ухода иностранных социальных сетей с российского рынка в 2022 году и потеряв одно из своих направлений — онлайн-обучение, в 2023 году я решила для личной психологической поддержки уделять больше внимания своей личной миссии — нести профессиональные знания по маркетингу в бизнес-среду. В свой день рождения я хотела провести небольшой мастер-класс. Начала приглашать клиентов, партнеров, близкое окружение. За неделю будущий мастер-класс вырос до масштаба конференции. Мне начали предлагать безвозмездную помощь по всем вопросам. Партнеры и мои преподаватели программы MBA захотели стать спикерами, директора компаний взяли на себя организационные моменты и обеспечение полиграфией и раздаточным материалом. Собственник кейтеринговой компании Оксана Аксенова организовала для участников фуршет. Директор одной из лучших компаний по организации и сопровождению мероприятий Ольга Лащенкова-Макарьян взяла на себя техническую сторону. Конференция стала возможной благодаря людям, которые знают меня лично, они ответственно и качественно делают свое дело. Таким образом, миссия стала не просто словами, а делом жизни и принесла конкретные результаты уже в масштабах всего самарского региона.
— Чем ваша конференция отличается от подобных мероприятий? Поделитесь впечатлениями. Что удалось, а над чем вы бы еще поработали? Были какие-то сюрпризы?
— Маркетинг начинается с потребителя, с целевой аудитории. Наше первое отличие — понимание, для кого именно организована конференция. Это собственники бизнеса, имеющие стабильный доход. Маркетинг — сердце бизнеса. Кстати, это слоган нашей конференции.
Второе отличие — это единая концепция контента, а не разрозненные доклады. Я лично формировала контентную часть в разрезе темы управления маркетингом, чтобы показать, как выстроить бизнес-процессы компании максимально эффективно в условиях ограниченного бюджета.
Третье отличие, которое отметили буквально все — это атмосферность. Как пишет у себя на странице ВКонтакте спикер конференции Лена Лукина: "От чего зависит теплота аудитории деловой конференции? На днях я поняла, что зачастую от ее организаторов. Нестандартное яркое начало, празднование дня рождения Елены Долговой, забавная викторина после выступления каждого спикера, фотозоны и большие кофе-паузы, сюрпризы и активности". Нам удалось создать душевную, приятную атмосферу".
Мы организовали конференцию за короткий срок, в следующий раз попробуем увеличить масштаб мероприятия, а также полностью раскрыть его ценность в социальных сетях и СМИ.
— Если подойти к организации конференций и форумов, как к маркетинговому инструменту, кому нужно, а кому не нужно проводить такие мероприятия и почему?
— Проведение мероприятий, в том числе узконишевых, таких как конференции, форумы, а также участие в выставках, в первую очередь — пиар-инструмент, который в разы увеличивает лояльность и доверие потребителей. Участие в "живых" мероприятиях — это серьезный и ответственный репутационный шаг. За один день вы можете получить как преданных фанатов, так и надолго опозориться. Получение желаемого серьезного социального эффекта сопряжено с высокими рисками. Именно поэтому неопытные маркетологи боятся такого инструмента и не предлагают его клиентам. Что говорить, даже профессионалы порой боятся заявить о себе публично.
Умение грамотно провести событие — это высокий уровень компетенций. Этот инструмент можно адаптировать под любой тип бизнеса и получать от него вау-результат. Что я и делаю не только для всех своих клиентов, но и для себя. Цените специалистов, которые умеют работать через мероприятия, их мало и они стоят своих денег.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации