На днях в Самаре прошла конференция "Управление маркетингом компании", собравшая почти 200 участников. Информационный портал "Волга Ньюс" побеседовал с организатором мероприятия, профессиональным интернет-маркетологом, директором маркетингового агентства "Prosvet" Еленой Долговой, в числе достижений которой разработка и внедрение обучающих программ для "Газпром трансгаз Самара", Мегафона и других крупных компаний.

— Насколько в деловой среде Самары сформирована культура организации и проведения крупных деловых мероприятий: форумов, конференций?

— По своей основной деятельности, как предприниматель и маркетолог, я часто посещаю крупные деловые мероприятия как в Самаре, так в других городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани. По моим наблюдениям, в Самаре качественная организация в сочетании с достойным контентным наполнением — редкость. В городе всего несколько площадок, которые могут предоставить достаточно вместительное помещение и обеспечить высокий уровень сервиса, и в этом заключается первая проблема.

Вторая проблема, из-за которой страдает деловая культура мероприятий, это нетребовательность местной бизнес-аудитории к контенту. То самое "инфоцыганство", о котором все что-то слышали в социальных сетях, прекрасно расцветает в регионах из-за необразованности потребителя. Я, к сожалению, часто вижу, что отличить профессионала своего дела от оратора, который умеет пустить пыль в глаза, может далеко не каждый предприниматель. Мне больно видеть как "наставники экспертов", "маркетологи миллионеров" проводят мероприятия, где говорят про "мышление богатых" и выводят людей на эмоции, чтобы дорого продать некачественную услугу. Здесь есть над чем задуматься бизнесмену, который хочет получить яркие эмоции от события, но при этом не потерять деньги, а в каких-то случаях и сам бизнес.

Я за яркие события и элементы шоу, но только в том случае, если они гармонично дополняют основной профессиональный, тщательно отобранный и полезный контент.

Отсюда растет третья проблема: у специалистов, которые обладают реально интересными кейсами и опытом, недостаточно средств на организацию мероприятия федерального уровня. И это тоже снижает весь уровень культуры проведения мероприятий в целом.

— Как родилась идея провести маркетинговую конференцию?

— Пережив кризис ухода иностранных социальных сетей с российского рынка в 2022 году и потеряв одно из своих направлений — онлайн-обучение, в 2023 году я решила для личной психологической поддержки уделять больше внимания своей личной миссии — нести профессиональные знания по маркетингу в бизнес-среду. В свой день рождения я хотела провести небольшой мастер-класс. Начала приглашать клиентов, партнеров, близкое окружение. За неделю будущий мастер-класс вырос до масштаба конференции. Мне начали предлагать безвозмездную помощь по всем вопросам. Партнеры и мои преподаватели программы MBA захотели стать спикерами, директора компаний взяли на себя организационные моменты и обеспечение полиграфией и раздаточным материалом. Собственник кейтеринговой компании Оксана Аксенова организовала для участников фуршет. Директор одной из лучших компаний по организации и сопровождению мероприятий Ольга Лащенкова-Макарьян взяла на себя техническую сторону. Конференция стала возможной благодаря людям, которые знают меня лично, они ответственно и качественно делают свое дело. Таким образом, миссия стала не просто словами, а делом жизни и принесла конкретные результаты уже в масштабах всего самарского региона.

— Чем ваша конференция отличается от подобных мероприятий? Поделитесь впечатлениями. Что удалось, а над чем вы бы еще поработали? Были какие-то сюрпризы?

— Маркетинг начинается с потребителя, с целевой аудитории. Наше первое отличие — понимание, для кого именно организована конференция. Это собственники бизнеса, имеющие стабильный доход. Маркетинг — сердце бизнеса. Кстати, это слоган нашей конференции.

Второе отличие — это единая концепция контента, а не разрозненные доклады. Я лично формировала контентную часть в разрезе темы управления маркетингом, чтобы показать, как выстроить бизнес-процессы компании максимально эффективно в условиях ограниченного бюджета.

Третье отличие, которое отметили буквально все — это атмосферность. Как пишет у себя на странице ВКонтакте спикер конференции Лена Лукина: "От чего зависит теплота аудитории деловой конференции? На днях я поняла, что зачастую от ее организаторов. Нестандартное яркое начало, празднование дня рождения Елены Долговой, забавная викторина после выступления каждого спикера, фотозоны и большие кофе-паузы, сюрпризы и активности". Нам удалось создать душевную, приятную атмосферу".

Мы организовали конференцию за короткий срок, в следующий раз попробуем увеличить масштаб мероприятия, а также полностью раскрыть его ценность в социальных сетях и СМИ.

— Если подойти к организации конференций и форумов, как к маркетинговому инструменту, кому нужно, а кому не нужно проводить такие мероприятия и почему?

— Проведение мероприятий, в том числе узконишевых, таких как конференции, форумы, а также участие в выставках, в первую очередь — пиар-инструмент, который в разы увеличивает лояльность и доверие потребителей. Участие в "живых" мероприятиях — это серьезный и ответственный репутационный шаг. За один день вы можете получить как преданных фанатов, так и надолго опозориться. Получение желаемого серьезного социального эффекта сопряжено с высокими рисками. Именно поэтому неопытные маркетологи боятся такого инструмента и не предлагают его клиентам. Что говорить, даже профессионалы порой боятся заявить о себе публично.

Умение грамотно провести событие — это высокий уровень компетенций. Этот инструмент можно адаптировать под любой тип бизнеса и получать от него вау-результат. Что я и делаю не только для всех своих клиентов, но и для себя. Цените специалистов, которые умеют работать через мероприятия, их мало и они стоят своих денег.