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31% жителей ПФО готовы открыть вклад в юанях

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Только 7% жителей Приволжского федерального округа продолжают сберегать деньги в иностранных валютах. 24% уже избавились от прежних сбережений в долларах и евро. 31% готовы открыть вклад в юанях в российском банке. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" (входит в группу ВТБ).

47% опрошенных сберегают деньги исключительно в рублях. Более трети респондентов (37%) вообще не имеют сбережений.

14% респондентов держат часть сбережений в иностранных валютах (8% продолжают пополнять валютные вклады, 6% сохраняют прежние сбережения, накопленные до 2022 года). При этом все валютные вкладчики предпочитают валюты "недружественных стран" — доллары и евро.

Из валют "дружественных" государств наибольшим доверием у жителей округа пользуется китайский юань. Вклад в китайской валюте готовы открыть 31% респондентов. Возможность иметь депозит в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов допускают для себя 8%, в турецких лирах и индийских рупиях — про 3%.

26% назвали самой надежной иностранной валютой для сбережений в России юань. По мнению 20% опрошенных, такой валютой по-прежнему остается доллар США. 15% отдали пальму первенства евро. Дирхам ОАЭ самой надежной иностранной валютой сбережений для россиян считают 3%, еще 3% отдали предпочтение индийской рупии, а 2% турецкой лире. Не считают надежным средством сбережений ни одну иностранную валюту 48% респондентов.

*Опрос проведен 28 апреля-4 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

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