Дмитрий Азаров передал ученикам школы №3 Октябрьска музейный экспонат от участников СВО

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Октябрьск оценил качество капитального ремонта здания городской школы №3, пообщался с учителями и восьмиклассниками школы.

В ходе встречи Дмитрий Азаров поинтересовался тем, как в школе проходят "Разговоры о важном". Учитель начальных классов рассказала, что в прошлую пятницу речь шла о Победе Красной Армии и всего советского народа в Великой Отечественной войне.

"Дети с удовольствием участвуют и слушают "Разговоры о важном". У нас даже есть рабочая тетрадь, в которую мы записываем темы, истории, приклеиваем соответствующие иллюстрации", - добавила педагог и рассказала, что накануне 9 Мая ее класс ходил в гости к ветерану - учительнице истории, которая когда-то работала в школе.

Директор школы рассказала, что на уроки приходят выпускники школы, которые сегодня стоят на защите Родины, участвуют в специальной военной операции. "Мы проводили несколько больших встреч, а также отдельно со старшими классами. Дети с интересом слушают, задают вопросы", - рассказала руководитель образовательного учреждения.

При этом министр образования отметил, что все уроки соответствуют рекомендациям Минпросвещения РФ. "Темы уроков рекомендованы Министерством образования России. Кроме того, мы решили дополнять "Разговоры о важном" региональной и муниципальной составляющей", - отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Ученики рассказали губернатору о своем музее, созданном в декабре прошлого года, и провели небольшую экскурсию. Отдельная экспозиция посвящена учителям - ветеранам школы, а также участникам Великой Отечественной войны. Отдельный стенд посвящен земляку, Герою Советского Союза Александру Дмитриевичу Володину. В музее собраны подлинные документы защитников Отечества, награды и личные вещи. "Собираем информацию о наших участниках специальной военной операции", - рассказали школьники.

"Очень важно, что в школе появился свой музей. Понятно, что вы в начале пути по его наполнению, но мы готовы оказать дополнительную помощь", - отметил Дмитрий Азаров и поручил министру образования региона Виктору Акопьяну дополнительно оснастить помещение витринами, стеллажами, а также дополнительными экспонатами. Дмитрий Азаров передал в музей композицию в виде лебедя, сооруженного из отстрелянного снаряда. Сувенир глава региона привез из зоны проведения специальной военной операции.

"Когда я был на передовой, бойцы из 2-й гвардейской общевойсковой армии - наши герои, участники специальной военной операции - вручили мне такого лебедя, который сделан из снаряда, - рассказал губернатор. - Теперь он будет храниться у вас, и на один экспонат в вашем музее стало больше. Наши бойцы защищают мир, мирное небо над нашей замечательной страной и над Самарской областью".

Школьники рассказали главе региона, что всячески поддерживают защитников Отечества, направляя им свои письма, рисунки и открытки. Ребята попросили Дмитрия Азарова передать бойцам слова благодарности за службу и за новый экспонат для школьного музея.

"Мы готовы помочь с экспонатами и артефактами времен Великой Отечественной войны. Наши поисковики постоянно ездят по территории России, в этом году будут работать на Донбассе. Поэтому готовы оказать помощь с экспонатами, связанными с сегодняшними событиями. Формируйте список. А вы, надеюсь, будете стремиться больше узнавать об истории нашей великой России, нашей замечательной Самарской области, о людях, которые эту историю делали, - это и герои-защитники, и великие труженики. Город Октябрьск гордится своими героями ратного и трудового подвига, - отметил губернатор. - Чем больше узнаешь о родной земле, тем больше в нее влюбляешься".