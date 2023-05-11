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Губернатор Власть и политика

Глава региона проинспектировал качество ремонта в третьей школе Октябрьска

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Октябрьск оценил качество капитального ремонта здания городской школы №3. Работы проводились в рамках государственной программы "Развитие образования" в прошлом году.

Глава города Александра Гожая отметила, что двухэтажное здание было введено в эксплуатацию в 1957 году и стечением времени все больше нуждалось в уходе. Благодаря капремонту была отремонтирована кровля, в порядок приведен фасад школы, заменены окна и двери, а также все инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, электричество.

В разработке дизайна и выборе цветовых решений для оформления участвовали ученики, а также их родители. В школе проводился конкурс рисунков, благодаря которому ученики смогли отразить, каким бы они хотели видеть обновленное здание после ремонта. Эти идеи и были взяты за основу.

"Мы очень благодарны президенту страны, вам, Дмитрий Игоревич, за возможность сделать такой хороший ремонт. С момента открытия школы в 1957 году и до прошлого года здесь никакого капитального ремонта не было", - обратилась к губернатору директор школы Любовь Шатрова.

В прошлом году также полностью обновили мебель, учебные материалы и школьные пособия. Помимо прочего, закупили дополнительное оборудование для организации образовательного процесса с использованием современных технологий. Территорию вокруг здания привели в порядок.

"Нам очень приятно работать в таких условиях. У нас новые классные доски, есть проекторы, обновленный наглядный материал. Все очень здорово, а главное - дети довольны", - поделились своими впечатлениями с руководителем области учителя.

В настоящее время в 17 классах школы обучается 420 детей, что важно, в одну смену. Глава региона пообщался с учениками восьмого класса. Он поинтересовался планами дальнейшей учебы. Почти все ребята для себя решили, что осваивать ту или иную профессию будут в техникумах и вузах Самарской области.

Ребята мечтают быть нефтяниками, психологами, ветеринарами, артистами, дизайнерами, полицейскими, летчиками, врачами скорой помощи.

"Планы очень хорошие - жить на Волге. Ведь невозможно не влюбиться в такую красоту и простор, - похвалил учеников Дмитрий Азаров, отметив уникальные возможности системы образования региона для получения профессии и дальнейшего трудоустройства на Самарской земле. - Вы точно найдете возможность себя реализовать".

"Я бы хотела вас поблагодарить за то, что в нашей школе создана "Точка роста". В помещении тепло, чисто, уютно. Куплено новое оборудование", - обратилась к главе региона учитель биологии Ольга Калмыкова.

К мнению педагога присоединились и ученики: "У нас все новое: парты, оборудование. Хорошо отремонтировали спортивный зал, обновили наш школьный музей".

В завершение беседы Дмитрий Азаров пожелал восьмиклассникам успешного окончания учебного года: "Осталось учиться совсем немного. Поэтому нужно сделать последний рывок, чтобы, может, где-то исправить оценки на более высокие. Надо сейчас собраться, а летом хорошо отдохнете".

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