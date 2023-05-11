Губернатор проверил качество благоустройства общественных пространств в Октябрьске

В четверг, 11 мая, находясь в рабочей поездке, губернатор Дмитрий Азаров проверил качество благоустройства городской среды в Октябрьске

Глава региона осмотрел прилегающую территорию Храма Вознесения Господня, которая была приведена в порядок в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", реализуемого по инициативе президента РФ Владимира Путина. Все работы здесь закончили в 2022 году.

Храм Вознесения Господня в Октябрьске - одна из архитектурных доминант центральной части города. В его облике вертикальные линии преобладают над горизонтальными, что создает эффект устремленности ввысь. Усиливает это впечатление и расположение собора: он стоит на склоне и словно воспаряет над нижней частью города. Здесь обустроили дорогу, тротуары, озеленили пространство, автоматизировали полив.

Требовал внимания и склон. Ландшафтные дизайнеры укрепили грунт плитами, уложили газон, возвели клумбы. Работы на этом объекте проводились в рамках госпрограммы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области" на 2017–2025 годы также в прошлом году.

Настоятель храма отец Виталий провел для губернатора экскурсию, рассказал о знаковых событиях сродни чуду, которые способствовали возведению новой церкви, и о планах по дальнейшему развитию территории. "Рад, что побывал у вас, очень уютный храм", - отметил Дмитрий Азаров.

Благоустройству дворовых пространств и общественных территорий как важному элементу улучшения качества жизни граждан в Самарской области уделяется особое внимание. Работы на объектах благоустройства находятся на контроле главы региона. В Октябрьске за последние годы реализовали несколько крупных проектов общественных пространств.

Одним из любимых мест жителей Октябрьска с прошлого года является Парк Поколений. Этот проект в 2020 году стал победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Благодаря федеральному и областному финансированию он был реализован и в 2022 году его ввели в эксплуатацию.

Парк разделен на несколько функциональных зон со знаковыми для города объектами. Со входа открывается панорамный вид на центральную площадь со сценой и амфитеатром для проведения массовых мероприятий. В парке есть детская площадка, прогулочные и рекреационные зоны со смотровой башней высотой 13,7 м, большими радиусными качелями, скейт-парком, кафе и фонтаном. Вертикальные панели, по спирали поднимающиеся по периметру башни, создают ассоциацию большой модели ДНК - символа парка.

По поручению главы региона в 2021 году на центральной аллее парка в рамках проекта "Содействие" создана Аллея героев, на которой увековечена память о жителях, внесших значительный вклад в развитие Октябрьска.

Жители города поблагодарили губернатора за поддержку проекта при подготовке к конкурсу. Благодаря победе удалось совершенно преобразить общественное пространство. "Здесь очень приятно находиться, гулять с детьми. Парк - настоящее украшение города!" - считают они.

"Все получилось очень достойно, - оценил результат преобразований Дмитрий Азаров. - Отлично разыграли ландшафт, проект превзошел все ожидания".

Работы продолжаются на проекте "Александровская аллея", который победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города и исторические поселения" в 2022 году. Он предполагает обустройство пешеходной зоны вдоль ул. 3-го Октября от улицы Комсомольской до ул. Станционной в рамках стратегии развития пешеходных пространств города.

Благоустраиваемая территория рассматривается в общей связке с ключевыми для района города объектами социальной и общественной инфраструктуры и рекреационных зон: ДК Костычевский, КДК Октябрьский, Парк Поколений, школа № 11, детский сад № 10, железнодорожная станция "Правая Волга".

Проект предусматривает благоустройство пешеходной и парковой зоны, создание зоны для катания на роликовых коньках.