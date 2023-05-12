"Лада" продлила контракты с вратарем и защитником

Хоккейный клуб "Лада"продлил контракты с защитником Николаем Глуховым и Даниилом Захаровым, сообщает пресс-служба клуба.

Глухов заключил с клубом односторонний контракт на один сезон, а Захаров — двусторонний контракт на два сезона.

Николай Глухов в сезоне 2022/23 выступал за "Ладу" в ВХЛ. В 50 матчах регулярного чемпионата на его счету 19 (10+9) очков. В семи матчах плей-офф Николай набрал 2 (1+1) очка.

Последние четыре сезона Даниил Захаров защищал ворота "Ладьи" в МХЛ и привлекался к работе с основной командой. Спортсмен играл за "Ладу" в контрольных матчах, но в официальных пока не дебютировал.

В МХЛ Захаров одержал 39 побед в 104 матчах, заработал коэффициент надежности 2.98 и отразил 90,8% бросков по своим воротам.