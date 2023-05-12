"Лада" подписала защитника Матвея Кривоножкина

Хоккейный клуб "Лада" заключил первый профессиональный контракт сроком на три сезона с защитником молодежной команды "Ладья" Матвеем Кривоножкиным, сообщает пресс-служба клуба.
Кривоножкин в сезоне 2022/23 выступал за "Ладью". В 50 матчах в МХЛ Матвей набрал 6 (2+4) очков.
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