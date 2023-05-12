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Общество

В пяти школах Самарской области оплачивались невыполненные работы по капремонту

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Счетная палата Самарской области проверила, как использовались средства областной казны, предоставленные в 2022 году бюджетам муниципальных образований региона на софинансирование капремонта в школах.

"Счетной палатой выявлены нарушения и недостатки при предоставлении министерством образования и науки Самарской области субсидий муниципальным образованиям, в том числе, — предоставление субсидий муниципальным образованиям, не соответствующим критериям отбора, заключение соглашений о предоставлении субсидий, не соответствующих требованиям, установленным порядком предоставления субсидии", — отмечается в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что показатель эффективности использования субсидии применялся и учитывался некорректно, а в положениях программы по капремонту отсутствовал механизм реализации и достижения плановых значений.

"Совокупность выявленных нарушений и недостатков в предоставлении и расходовании субсидий со стороны должностных лиц министерства привела к несоблюдению им в качестве главного распорядителя бюджетных средств ряда бюджетных полномочий", — заключили в счетной палате.

Так, по итогам проверки были обнаружены принятые и оплаченные невыполненные работы по капитальному ремонту в пяти школах региона: в Октябрьске, Тольятти, Алексеевском и Сергиевском районах. Общая сумма оплаченных "пустых" работ превысила 3 млн рублей. Также выяснилось, что была проведена оплата непоставленного оборудования на сумму 202 тыс. рублей.

"Установлено нецелевое использование средств субсидии при выполнении работ по капитальному ремонту, неправомерное использование экономии средств по итогам закупочных процедур на выполнение дополнительных работ, необоснованная оплата работ за счет субсидии", — отметили в СП.

По итогам контрольного мероприятия министру образования и науки Самарской области направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. Направлены информационные письма главам городов и районов, в прокуратуру Самарской области и государственную инспекцию финансового контроля Самарской области.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу.

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