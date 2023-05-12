В марте 2023 года самарцы болели гриппом в 66 раз чаще, чем годом ранее

В марте 2023 года число заболевших гриппом в Самарской области составило 399 человек. По сравнению с мартом 2022 года (6 зафиксированных случаев) показатель вырос в 66,5 раз. Об этом говорится в докладе Самарастата "Об основных показателях социально-экономического положения Самарской области за январь–март 2023 года".
Кроме того, незначительно увеличилось (на 6,8%) число тех, кто перенес ОРВИ: до 67,7 тыс. в 2023 году против 63,3 тыс. в 2022-м. Также в 1,4 раза выросло количество самарцев, у которых обнаружили острую кишечную инфекцию неустановленной этиологии — с 459 человек в марте прошлого года до 653 в марте 2023 г.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров