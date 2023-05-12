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Здравоохранение Общество

В марте 2023 года самарцы болели гриппом в 66 раз чаще, чем годом ранее

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В марте 2023 года число заболевших гриппом в Самарской области составило 399 человек. По сравнению с мартом 2022 года (6 зафиксированных случаев) показатель вырос в 66,5 раз. Об этом говорится в докладе Самарастата "Об основных показателях социально-экономического положения Самарской области за январь–март 2023 года".

Кроме того, незначительно увеличилось (на 6,8%) число тех, кто перенес ОРВИ: до 67,7 тыс. в 2023 году против 63,3 тыс. в 2022-м. Также в 1,4 раза выросло количество самарцев, у которых обнаружили острую кишечную инфекцию неустановленной этиологии — с 459 человек в марте прошлого года до 653 в марте 2023 г.

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