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Здравоохранение Общество

В клиниках СамГМУ впервые провели малоинвазивную чрескожную операцию по исправлению деформации стопы

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В травматолого-ортопедическом отделении № 2 Клиник Самарского государственного медицинского университета в рамках внедрения новой технологии хирургического лечения пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы впервые провели малоинвазивную (чрескожную) реконструкцию стопы у пациентки с комбинированным плоскостопием и деформациями пальцев. Ее особенность в том, что операция проходит без разрезов, через небольшие проколы.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В отличие от традиционного хирургического вмешательства, наложения швов не требуется, поэтому косметические дефекты после проведенной операции отсутствуют. Такая возможность появилась благодаря тому, что в Клиники было закуплено специальное оборудование.

"Для развития инновационного направления в нашем отделении приобретено силовое оборудование для миниинвазивной хирургии, с помощью которого мы можем проводить резекции костей через проколы и, соответственно, минимально травмировать как мягкие ткани, так и костные структуры, которые подвергаются коррекции, — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 Клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев. — Наши основные пациенты — это женщины, имеющие различные типы, формы и стадии плоскостопия, сопровождающегося формированием вторичных деформаций стопы и пальцев. Число пациентов с подобной деформацией крайне велико: в нашем отделении оперативные вмешательства по реконструкции стоп выполняют ежедневно. Следует отметить, что одним из наиболее распространённых переживаний у пациенток является формирование рубцов в области хирургического вмешательства, представляющих собой косметический дефект. Это действительно имеет большое значение, так как в процессе операции для исправления комбинированной деформации очень часто приходится выполнять не один, а два и даже три разреза. С внедрением новой технологии — чрескожной хирургии стопы, — данная проблема полностью нивелируется".

Как пояснил Дмитрий Кудашев, пациентки с деформацией переднего отдела стопы испытывают боль, не могут носить обувь, которая им нравится, так как она усиливает отек, болевые ощущения и дискомфорт. Кроме того, видимая деформация не позволяет женщинам носить открытую обувь. 

"Шишки у меня были всегда, приходилось подбирать обувь, чтобы было не очень заметно, — говорит пациентка Анна Конорова. — Но в декабре они начали сильно болеть и увеличились в размерах. Я не могла обуться, иногда даже не могла пойти на работу из-за боли. Обратилась в свою поликлинику, там мне сказали, что нужна срочная операция, направили в Клиники СамГМУ. Думала, что придется долго ее ждать, но все получилось быстро. Очень волновалась, но медперсонал оказывал мне моральную поддержку. Врач сказал, что швов не будет и никакой специальной обуви не потребуется".

Врачи отделения выполнили сложную реконструкцию всего переднего отдела стопы пациентке с комбинированным плоскостопием, сопровождающимся вальгусной деформацией первого пальца и изменениями второго, третьего и пятого пальцев — так называемой деформацией Тэйлора. Операция была проведена в рамках федеральной квоты.

"Хирургическое вмешательство выполняется через маленький прокол, — говорит врач-травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения № 2 Клиник СамГМУ Дмитрий Распутин. — Все этапы операции выполняются под рентген-контролем в режиме реального времени. С помощью специальных инструментов, которыми оснащено приобретенное оборудование, мы проводим рассечение кости с ее последующим смещением в правильное положение и наложением пациенту повязки, которая удерживает кости в правильном положении до сращения. Само вмешательство длится менее получаса. Уже на следующий день пациентам разрешается ходьба с нагрузкой на стопу, боли они не испытывают. А через несколько дней могут даже сесть за руль".

Такие высокотехнологичные операции в травматолого-ортопедическом отделении № 2  Клиник СамГМУ будут выполнять регулярно в рамках федеральных квот.

Проведение высокотехнологических медицинских операций с применением современного оборудования и технологий отвечают целям национального проекта "Здравоохранение", а также федерального проекта "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий".

 

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