Дело семейное: производители мясных продуктов из Муранки рассказали губернатору о развитии производства

Во время рабочей поездки в Шигонский район губернатор Дмитрий Азаров осмотрел производственные мощности и пообщался с коллективом кооператива "Перспективный" в селе Муранка. Предприятие перерабатывает и продает сельскохозяйственную продукцию из свинины, говядины, птицы, а также реализует мед и молочные продукты.

С момента основания в 2019 году кооператив пользуется возможностями господдержки: благодаря им было приобретено оборудование для переработки в общей сложности на 14 млн рублей. Это позволило увеличить количество производимой продукции.

Кооператив - семейный бизнес, господдержка также помогает увеличивать количество рабочих мест. Сейчас в цеху трудятся 25 сотрудников, кадры в основном молодые, зарплата - выше средней по району.

Организация приняла участие в добровольной сертификации продукции на знак "Самарское качество", сертификат на всю линейку продукции получен в январе 2021 года.

Как рассказала заместитель председателя кооператива Антонина Касаткина, все мясо производят сами - куры, свиньи, коровы с фермы, где сейчас 8000 свиней и 1200 голов КРС. При производстве полуфабрикатов не используются ни соя, ни консерванты.

Глава региона осмотрел мясоперерабатывающий цех и цех производства полуфабрикатов. Кооператив производит более 140 наименований продукции, в том числе сосиски, сардельки, колбасы разных наименований, тушенку, полуфабрикаты в тесте, рубленые полуфабрикаты. "Продукция качественная и вкусная, сами сотрудники покупают только ее", - уверила замруководителя кооператива.

На предприятии качество продукции жестко контролируется. За результат краснеть не приходится. Напротив, тушенку, например, упаковывают в стеклянные банки.

"Чтобы люди видели, что покупают, видели качество нашего продукта", - пояснила технолог Вера Касаткина. Она также рассказала, как вместе с мужем начинала производство с нуля: сначала купили пять поросят, затем перевезли их на ферму, поголовье стало расти. Изначально в маленьком цехе производили всего пять видов деликатесов. Потом открыли первый магазин. Постепенно производство росло, покупалось оборудование.

"Мы переехали в новый цех, который переоборудовали из бывшего столярного. Прошли много инстанций, выстроили все по нормам, по ГОСТам. Так наращивали опыт. Я успеваю контролировать все. Сказать, что у нас есть брак, - нет. Мы перестроили линию, все проверяется. Стараемся. Отгрузка идет ежедневно", - поделилась она насущным. По словам Веры Касаткиной, планируется вернуть в линейку продукции колбасу "Домашнюю", которую предприятие выпускало первой.

"Люди до сих пор ее вспоминают", - гордится технолог.

"Мы перерабатываем от 1,5 до 2 тонн мясного сырья, вырабатываем от 2 тонн, летом - до 3 тонн в день", - отмечает она объемы производства.

Кооператив реализует продукцию через сеть собственных магазинов под брендом "Муранская ферма" в с. Шигоны, Муранка, Усолье, Волжский Утес, Усинское, Новодевичье и г. Сызрань. Всего в настоящее время действуют 13 магазинов, на подходе - 14-й, в Сызрани. По словам Веры Касаткиной, такой формат позволяет кооперативу жестко контролировать сроки реализуемой продукции.

Также мясная продукция в небольшом объеме поставляется торгующим организациям и индивидуальным предпринимателям в Самару.

Оценить вкус и качество продукции кооператива теперь могут и жители города-побратима Снежное ДНР, она представлена в магазине самарских продуктов, который открылся там в начале этого года. Организация активно участвует в сборе и доставке гуманитарной помощи военнослужащим СВО.

У предприятия также есть планы по развитию агротуризма.

"Работаете с душой, на современном оборудовании, на своем сырье. Видимо, в этом секрет вкуса вашей продукции, - отметил губернатор. - Рад, что развиваетесь, открываете новые рабочие места. Приятно видеть, что у вашего "Перспективного" есть перспектива. Успехов вам!"